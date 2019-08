Mihail, pentru prima oară la Satu Mare

Mihail a fost prezent pentru prima dată la Satu Mare în cadrul Hops & Beats Satu Mare Local BeerFest 2019. GNV i-a luat artistului în exclusivitate un interviu în care artistul își deschide sufletul în fața cititorilor.

GNV: Care a fost semnul pe care universul ți l-a dat de mic, probabil în copilărie, când ai decis să începi să faci muzică?

Mihail: Nu țin minte cu claritate.. sau nu țin minte care a fost semnul, dar țin minte, prima dată senzația aia de.. a fost o senzație nouă de adrenalină în momentul în care am urcat pe scenă și când am cântat cu o trupă de copii prima dată. Zici că eram, nu știu… altcineva. Fiind copil, nu am putut să procesez cu claritate sentimentul acela, dar am simțit de atunci că eu vreau să fac asta, că vreau să fiu aici, că mie îmi place foarte mult și că mă face să mă simt în viață.

GNV: Ai simțit vreo evoluție a sentimentului respectiv după ce cariera ta a înaintat?

Mihail: Da, evident că, cu timpul înțelegi , începi să simți mai multe, să primești mai multe, să dai mai mult, să te deschizi mai tare tu față de tine și să realizezi foarte multe lucruri despre muzică, despre ideea de a face muzică, despre ce înseamnă defapt muzica și ce înseamnă defapt sunetul, vibrația. Cumva totul a devenit mult mai complex, a început să aibă sens și cumva ce am realizat și ce realizez în continuare e că muzica e o unealtă, un instrument – nu e un lucru de a distra oamenii, nu e un lucru de entertainment – și cred că aici societatea noastră greșește. Muzica e pentru a deschide inimile, pentru a deschide ochii, pentru a simți viața mai intens, mai obiectiv, cu ochii deschiși, mai treziți. Nu știu… pentru mine muzica e ca o religie – defapt ar fi religia aia supremă – pentru că am realizat că e mai mult decât pare, mai mult decât este ea sau mai mult decât ce credem noi că este. Evident că lucrurile astea se schimbă de-a lungul anilor, de-a lungul timpului, percepția este în evoluție.

GNV: Pe lângă faptul că tu interpretezi piese, le și compui. Ai un proces specific, o rutină pe care o respecți când creezi?

Mihail: Niciodată nu știi ce îți iese, nu îți propui să scrii o melodie. Ce am realizat de curând e că este foarte important să ai mintea curată, senină și orice ar fi în viața ta, când faci muzică, trebuie să ai bucuria de a cânta și de a creea, căci dacă este forțat tot, nu iese nimic. Nu am un obicei sau un ritual specific. Tot ce am înțeles e că este foarte important ca corpul tău să fie foarte centrat, înrădăcinat, un corp sănătos, mintea curată pentru că altfel nu poți să fii clar în ce faci. E posibil să imiți, dar fără aceste lucruri nu se naște muzică autentică.

GNV: Transmite-le un mesaj cititorilor Gazetei de Nord Vest.

Mihail: Să aveți curaj să vă ascultați inima pentru că întotdeauna inima simte ce e adevărat. Dacă avem acest curaj de a ne deschide inima și să fim sinceri în privința a ce dorim, ce vrem să facem, a ce simțim, devii surprins ce poți să simți, unde poți să ajungi și ce îți poate da această tranzacție de a fi sincer cu tine. Te duce în locurile în care tu defapt vrei să ajungi, dar încă nu îți dai seama.

Rareș Jucan

Mihail, pe scenă la Festivalul Berii în Satu Mare