Olimpia s-ar putea califica la “masa verde” în turul 2!

Chiar dacă a pierdut pe teren, 2-3 după prelungiri, Olimpia Satu Mare s-ar putea califica totuși în turul doi al Cupei României.

Sătmărenii au sesizat la timp faptul că adversarii de la SCM Zalău au introdus pe teren în repriza a doua un jucător ”pe fals”, adică sub o altă identitate… Astfel că la finalul meciului au depus o contestație iar 99,99% Comisia de disciplină de la FRF le va da dreptate.

Ar fi vorba de Raul Șaroși care a fost introdus pe teren deși pe foaia de joc apărea un alt nume de jucător ! De altfel sălăjenii au venit la Satu Mare ca o trupă nu de liga a 3-a, ci ca una care abia s-a adunat pentru un meci oficial. Au fost doar 14 jucători…Cu trei rezerve din care una pentru portar, contestatul Șaroși și …veteranul Jula , fostul jucător de la CFR Cluj Napoca ajuns acum la 45 de ani!

”Deși, pe teren, SCM Zalău s-a dovedit astăzi superioară, se pare că a făcut acest lucru folosind un jucător cu identitate falsă. Cum nu considerăm normală folosirea de alte avantaje decât cele sportive, și așa cum noi am avut grijă ca toți cei care au intrat în teren să fie cu actele la zi, am depus contestație in acest sens si in proporție de 99% Olimpia MCMXXI va câștiga meciul de astăzi (n.r. miercuri) la masa verde cu scorul de 3-0”, e comunicatul oficial postat pe pagina de facebook a Olimpiei.

Rămâne de văzut cum se va soluționa contestația iar dacă Olimpia va avea câștig de cauză atunci o vom vedea la lucru pe 14 august în turul doi. Când adversară îi va fi o echipă mult mai serioasă de liga a 3-a… nu ca și SCM Zalău!

Sâmbătă, Olimpia Satu Mare va juca un amical cu Fortuna la Căpleni.

Iar SCM Zalău vine din nou la Satu Mare pentru amicalul de pe Olimpia cu CSM de la ora 10,30.