PSD rămâne la guvernare. Propunerile pentru ministerele lăsate libere de ALDE: Niculae Bădălău, Radu Oprea şi Ioan Deneş

Niculae Bădălău, Radu Oprea şi Ioan Deneş sunt cele trei persoane propuse pentru a prelua interimatul pentru ministerele Energiei, Relaţia cu Parlamentul şi Mediu, după ce ALDE a anunţat retragerea de la guvernare. Totodată, PSD a votat rămânerea la guvernare.PSD a decis în şedinţa Comitetului Executiv Naţional ca Niculae Bădălău să fie propus interimar la Energie, Radu Oprea- interimar pentru Relaţia cu Parlamentul şi Ioan Deneş- interimar la ministerul Mediului, după ce ALDE a decis retragerea de la guvernare. Ramona Mănescu, şi ea ministrul ALDE a anunţat deja că va rămâne în guvern.Ramona Mănescu a afirmat că va rămâne ministru de Externe, chiar dacă ALDE a decis să iasă de la guvernare şi să retragă toţi miniştri partidului din Cabinetul Dăncilă. Ea a adăugat că se aşteaptă să fie exclusă din ALDE, precizând că va intra în PSD. „Eu am acceptat această onoare de a fi ministru de Externe pentru că am considerat că politica externă e importantă, cred că e important să fim parnteneri serioşi pînă la capăt. Eu am înţeles decizia ALDE, o respect, dar în momentul acesta România să dea semnale că e inconsecvent la nivel exterior cred că e un lucru rău. Eu îmi asum să rămân în continuare (…) pentru că suntem în tr-un moment în care vor fi decizii pentru România. Îmi asum eu să pierd politic la nivel intern, dar să nu piardă România pe termen lung” a declarat Ramona Mănescu, luni, într-o intervenţie telefonică la Digi 24.Aceasta a spus că a avut o discuţie cu liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu despre acest subiect.„Sigur. Mi-a spus că e posibil ca în perioada următoare să se iasă de la guvernare. L-am şi întrebat pe dl preşedinte Tăriceanu când se va întâmpla asta, pentru că am nişte întâlniri bilaterale, dumnealui a spus continuă să îţi faci treaba”, a explicat Mănescu.Ministrul de Externe a adăugat că este convisă că Tăriceanu îşi va respecta afirmaţia potrivit căreia va da afară din ALDE miniştri care rămân în Guvern.

Miniştrii care vor părăsi marţi guvernul sunt: Anton Anton, Graţiela Gavrilescu şi Viorel Ilie.