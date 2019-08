Recursul CSM-ului se judecă pe 22 august

CSM Satu Mare a promovat pe linie sportivă în liga a 3-a. A câștigat campionatul în liga a 4-a din Satu Mare, apoi a trecut la baraj de campioana din Bistrița-Năsăud și și-a depus la timp dosarul de înscriere și afiliere…

A urmat povestea cu noul bir impus de FRF echipelor mici, adică acea garanție de 20000 lei , taxă pe care sătmărenii au plătit-o cu întârziere dar numai după ce au urmat pașii legali…Iar Casa Fotbalului s-a transformat încet, dar sigur în Teatrul Țăndărică…S-au tras sfori, apelul CSM-ului a fost respins, iar acum cazul a ajuns la Comisia de Recurs…Care se va întruni pe 22 august, adică tocmai cu o zi înainte de startul oficial al ligii a 3-a.

Este greu de explicat și înțeles care sunt argumentele federalilor când refuză o echipă cu potențial, cu buget asigurat și cu un lot bun de liga a 3-a, dar apoi face tot posibilul să invite echipe retrogradate de N ori ( cazul Roșiori ) sau chiar pe Unirea Tășnad. Nu mai revenim la subiectul celor nouă …NOUĂ echipe cu dosare incomplete dar acceptate în liga 3-a…Ca să nu mai vorbim de modul în care Carmen București din liga a 4-a a preluat din mers Sportul Snagov…Sau modul în care Luceafărul Oradea a ajuns la Turnu Severin și joacă în fața a 50 de spectatori sub numele de Viitorul Pandurii Târgu Jiu…Și dacă am mai cerceta zona ligii a 3-a am mai găsi echipe înscrise la limita regulamentului…

Nu ne rămâne decât să sperăm că la recurs se va judeca în mod corect, iar CSM-ul își va primi de drept locul câștigat pe teren în liga a 3-a …Și nu la comisii… Căci plata chiar dacă cu întârziere a garanției nu a prejudiciat pe nimeni…Și s-a făcut înaintea stabilirii seriilor și a țintarului…

Până atunci e incertitudine și la nivelul echipei, unde jucătorii așteaptă și ei să vadă pe ce căi s-o apuce…Sperăm noi că vor rămâne și vor juca la CSM în liga a 3-a.