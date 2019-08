România e interesată de portofoliile transporturi, energie sau mediu în Comisia Europeană. Anunţul premierului Dăncilă

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că i-a transmis preşedintelui ales al CE Ursula von der Leyen, marţi la Bruxelles, că România este interesată de portofoliile transporturi, energie şi mediu pentru funcţia de comisar în viitorul Executiv european.

„Am avut ieri (marţi – n.r.) la Bruxelles o întrevedere cu preşedintele ales al Comisiei Europene, în cadrul căreia am avut o discuţie foarte bună despre viitorul proiectului european. Am discutat despre provocările cărora trebuie să le facă faţă Uniunea Europeană, provocări legate de migraţie, schimbări climatice, politică externă, astfel încât Europa să găsească soluţiile aşteptate de cetăţenii săi. Preşedintele CE a dorit să cunoască opinia României privind aceste aspecte în legătură cu care a demarat o consultare cu şefii de Guverne ai statelor membre”, a declarat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern de miercuri.

Şeful Executivului a precizat că România este un stat implicat activ în proiectul european şi un argument în plus pentru astfel de portofolii a fost faptul că ţara noastră a avut rezultate foarte bune în perioada deţinerii Preşedinţiei Consiliului UE.

„Referitor la viitorul comisar european din partea României am discutat despre faptul că transporturile, energia sau mediul reprezintă domeniile de interes pentru ţara noastră în ceea ce priveşte portofoliul ce îi va fi alocat în viitoarea Comisie Europeană. Am subliniat faptul că România este o ţară implicată şi pentru noi este important să obţinem unul dintre aceste portofolii. Un argument în plus îl constituie faptul că România a obţinut rezultate remarcabile în exercitarea Preşedinţiei Consiliului UE şi a demonstrat că poate gestiona foarte bine dosarele de interes european”, a explicat şeful Executivului.