S-a furat mireasa… pardon, roțile!

Scuzați confuzia din titlu, dar de la atâtea nunți în luna august ne-am “dereglat”.

Cel sau cei care nu s-au dereglat se pare că a/au fost cel sau cei care au furat roțile unei frumoase biciclete din

cartierul Micro 17 din municipiul reședință de județ!

Omul nostru a venit seara acasă de la o plimbare cu bicicleta și nemaivrând să urce “bița” până la etajul 4 a legat-o la parterul blocului unde locuiește de bara de la balustradă. Știind păgubitul că are interfon s-a gândit că până dimineață nu are ce să se întâmple, mai ales că are un lanț “baban”. Numai că socoteala de acasă nu seamănă cu cea din târg și cum leneșul mai mult aleargă și scumpul mai mult plătește… s-a trezit dimineață fără roți.

Acum mai poate să meargă pe bicicletă în casă în fața TVului!

Sigur, trebuie să fie atent și să caște ochii prin cartier că poate are noroc și își vede roțile pe undeva!

Până una alta, atenție dragi sătmăreni că se fură!