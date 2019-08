Start în cea mai interesantă liga a 2-a din ultimii 30 de ani

Azi se prnește la drum ediția 2019-2020 a Ligii a 2-a. E considerată cea mai tare Ligă a II-a din ultimii 30 de ani. Nume grele ale fotbalului romanesc stau sa debuteze in cea de-a 80-a editie a Ligii a 2-a din istorie. Formatii precum CSM Resita, UTA Arad, Rapid Bucuresti, Farul Constanta, Universitatea Cluj, Politehnica Timisoara, Petrolul Ploiesti, FC Arges, se vor duela in cele 38 de etape programate sa aiba loc in sezonul 2019/2020.

Prima etapă se dispută în weekend

Debutul ligii secunde va avea loc în acest weekend, cand sunt programate cele zece meciuri ale rundei. Prima partida este programata sa se dispute vineri(nr azi), 2 august, intre nou-promovata CSM Resita si Universitatea Cluj. Sambata va avea loc si primul derby intre echipele cu nume din acest sezon, Rapid Bucuresti primeste vizita Farului Constanta. Este meciul care inchide a doua zi de fotbal din Liga a 2-a, programat sa se dispute de la ora 18:00. Duminica, Buzaul lui Iilie Stan si Miercurea Ciuc se vor infrunta in duelul nou-promovatelor.

Cele mai importante partide din sezonul acesta al Ligii a 2-a sunt transmise si la televizor. Cel putin trei meciuri din fiecare etapa vor fi redate datorita posturilor de sport, care au cumparat drepturile de televizare.

CSM Resita – Universitatea Cluj

Concordia Chiajna – Daco-Getica Bucuresti

Viitorul Pandurii Tg Jiu – Sportul Snagov

Politehnica Timisoara – CS Mioveni

Turris Turnu Magurele – Pandurii Tg. Jiu

UTA Arad – Dunarea Calarasi

Rapid Bucuresti – Farul Constanta

Gloria Buzau – Miercurea Ciuc

Metaloglobus – Petrolul Ploiesti

FC Arges – Ripensia Timisoara

Luceafărul s-a retras în liga a 3-a

Luceafărul Oradea s-a retras din Liga 2 pentru a-i face loc în noul sezon, care începe azi, celeilalte echipe finanţate din umbră de gorjeanul Nicolae Sarcină, Energeticianul. FRF, prin Comitetul de Urgenţă din 31 iulie, a aprobat modificarea, astfel că mutarea a devenit oficială cu două zile înainte de primul meci al noii ediţii de eşalon secund. Mai mult, forul condus de Răzvan Burleanu a acceptat şi schimbarea denumirii Energeticianului.

Energeticianul îi va lua locul în ediţia 2019/2020 a Ligii 2 echipei Luceafărul Oradea , care s-a retras din competiţie şi a solicitat să joace în Liga 3, acolo unde retrogradase cealaltă formaţie susţinută din umbră, prin interpuşi, de Nicolae Sarcină. Aceasta îi va prelua şi programul jocurilor formaţiei bihorene, astfel că desfăşurarea campionatului nu va avea în niciun fel de suferit.

Luceafărul la care evoluează și certezanul Vasile Pop dar și fostul jucător al Unirii Tășnad, Nemeș, va fi astfel mai mult ca sigur în aceeași serie a ligii a 3-a cu CSM Satu Mare.

Multe echipe cu nume trag la promovare

Inca din sezonul trecut au fost echipe care desi au vrut sa promoveze, nu au reusit din diferite motive. Petrolul si Universitatea Cluj au fost doua dintre aceste formatii. Daca prahovenii nu au reusit din cauza unei clasari in afara podiumului, “Sepcile Rosii” au prins locul al treilea si implicit podiumul. Clujenii au pierdut cu 1-2 in dubla cu AFC Hermannstadt si au ramas pentru cel putin un sezon in cel de-al doilea esalon fotbalistic. Ambele echipe si-au schimbat antrenorii si o parte dintre jucatori.

Favoritele la promovare. Părerea specialiştilor, cotele la pariuri

Specialistii sustin ca Rapid Bucuresti este principala favorita la castigarea titlului in Liga a 2-a si cea mai aproape de promovare. Dintre toate echipele cu nume, giulestenii sunt singurii care nu au avut parte de schimbare de antrenor in acest sezon. Mai mult decat atat, au anuntat, prin vocea noului presedinte, Ovidiu Burca, ca vor avea un buget de aproximativ doua milioane de euro.

Casele de pariuri se pare ca merg tot pe aceasta idee, cu atat mai mult cand sponsorul oficial al competitiei este una dintre agentiile de pariuri cunoscute la scara larga in Romania. Cel putin in prima etapa, Concordia Chiajna si Luceafarul Oradea sunt cele mai bine cotate echipei conform ofertei gasite pe platforma casa pariurilor online. Ele se vor duela cu doua echipe modeste, Daco-Getica Bucuresti, respectiv Sportul Snagov.