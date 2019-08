Staţiunea Tășnad, un loc de relaxare pentru români

Ajungând la Primăria din Tăşnad l-am cunoscut pe primarul Grieb Csaba Francisc care automat a devenit eroul unei emisiuni televizate la “Oameni și fapte”, emisiune care mi-a dat posibilitatea să-l cunosc mai bine. De ce? L-am găsit în noul sediu al Primăriei, instituție ce arată impecabil! Birouri frumoase, luminoase, spațioase, cu mobilier adecvat, sala de ședințe cu tot ce trebuie să existe acolo, spații bine compartimentate.

Oricum, o primărie ce merită vizitată de primarii din județ. Personal se remarcă prin interesul pe care îl acordă cetățeanului, prin eleganța în vorbire și chiar vestimentară. Spun aceste lucruri pentru că nu știau că ajung cu camera de luat vederi, nici primarul nu era sigur, pentru că am tot amânat întâlnirea. A fost o discuție de-a dreptul folositoare pentru mine, dar și pentru telespectatori. Am aflat că domnul primar a lucrat înainte la firme străine, pentru țări de prestigiu, a realizat mult pentru România, dar s-a gândit mereu la orașul său, Tășnad, neuitând să mulțumească familiei și școlii care l-au îndrumat pe căile bune, făcând studii serioase și agonisind experiență, datorită căreia poate azi să conducă destinele orașului. Pentru cei care-l cunosc, Grieb Csaba Francisc este o personalitate caracterizată printr-o atitudine constantă, care nu acceptă compromisuri ocazionale, în demersul său dezinteresat în a veghea la respectul valorilor și demnității naționale în toate formele lor de manifestare. Fie că am vorbit de vizita Papei Francisc în România, care a lăsat o impresie puternică în sufletele acestui minunat popor, care a demonstrat că știe să-i primească așa cum se cuvine pe oaspeții dragi! Am reținut îndemnul Papei Francisc: Să mergem împreună! A fost și o aleasă binecuvântare pentru poporul nostru! Fie că am vorbit despre planurile mărețe pentru prosperarea Tășnadului, planuri legate de valorificarea apei termale și de transformarea băilor în stațiune balneo-climatică de interes național. În acest sens, demersurile sunt făcute și pași mari spre finalizare sunt realizaţi. Ar dori ca o parte din aceasta apă, care nu este pentru băile obișnuite, să fie folosită pentru sere, pentru realizarea calitativă a legumelor și zarzavatului sau chiar pentru încălzirea interioarelor unor instituții. Mi-am dat seama de acest lucru deoarece mereu vorbea de ridicarea bunăstării oamenilor de acolo, de locurile de muncă, de școli și grădinițe, de sănătatea oamenilor. Mi-a dat exemple de oameni atât de utili Tășnadului, amintind doar pe domnul inginer Oliviu Buzgău sau părintele protopop Marian Crainic și mulți oameni ce pot da sfaturi, ce pot contribui la dezvoltarea orașului.



Am constatat și am aflat de la mulți locuitori de acolo și din județ că domnul primar este consecvent în doctrina sa, fără compromisuri morale și fermitatea sa a devenit deja standard de referință pentru mulți care l-au cunoscut. Toate acestea au făcut ca activitatea sa în spațiul politic și admin istrativ să fie marcată și de momente ce aduc o oază de mulțumire populației. Așa au fost Zilele Tășnadului, cu program cultural distractiv pentru toate vârstele, de la copii de grădiniță până la cei mai vârstnici contribuabili. A fost o satisfacție pentru primar și Consiliul Local, care au drămuit cu grijă totul. Am constatat că domnul primar este și un bun orator, mai ales atunci când vine vorba despre populație, despre viitorul orașului, despre copii, pe care îi iubește atât de mult. Își transmite mesajul ideatic, în forme de o eleganță deosebită. În această lume bulversată sunt și oameni înțelepți care își iubesc neamul și țara, oameni care sunt și creatori, lăsând în urma lor lucruri și pentru viitoarea generație. Mai are domnul primar multe trăsături omenești vrednice de admirat, ceea ce rar se întâlnește la un singur om, pentru că stă în firea ființei umane ca rar să existe o deplină armonie între o însușire bună și prăpastia cea mare a unui cusur. Acest primar, la primul mandat, poate arăta lucruri folositoare oamenilor, având o extraordinară putere de muncă, parcă neobișnuită. Dacă-l întrebi despre aceasta, nu-ți va răspunde, dar din inima și sufletul lui vin toate imboldurile de a face bine pentru oameni.

Teodor Curpaş