Viceprim-ministerul Grațiela Gavrilescu, în mijlocul colegilor de la ALDE Satu Mare

Profitând de vizita sa în județul nosteru, viceprim-ministerul și ministerul mediului, Grațiela Gavrilescu a avut, luni după amiază o întâlnire cu colegii săi de partid de la ALDE satu Mare.

”În această seară (luni seara -n.r.) am avut o întâlnire foarte utilă cu colegii din organizația ALDE Satu Mare. Am vorbit despre lecțiile învățate în campania de la alegerile europarlamentare și despre cum trebuie să ne pregătim pentru prezidențiale. Avem cel mai bun candidat din aceste alegeri în persoana lui Calin Popescu Tariceanu, un om de stat cu experiența, pregătirea și anvergura politică necesare pentru a deveni președintele României. Am văzut o determinare puternică la colegii din Satu Mare, care sunt convinsă că, în frunte cu bunul meu prieten Ovidiu Silaghi vor fi la înălțime! Asta este determinarea pe care îmi doresc să o întâlnesc peste tot în organizațiile ALDE din țară!”, a postat Grațiela Gavrilescu pe contul său de Facebook după întâlniurea de la ALDE Satu Mare.