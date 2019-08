Viorica Dăncilă a discutat cu ambasadorii români despre aderarea României la spaţiul Schengen şi finalizarea MCV

Premierul Viorica Dăncilă a discutat, luni, la Palatul Victoria, cu ambasadorii români despre măsurile necesare pentru aderarea României la spaţiul Schengen şi finalizarea MCV. O altă temă abordată de oficiali vizează parcursul european al Moldovei.

„În perioada următoare, tematicile europene şi cooperarea cu Parlamentul European, Comisia şi Consiliul Uniunii Europene rămân prioritare pe agenda guvernamentală, cu accent pe aderarea ţării noastre la spaţiul Schengen şi finalizarea, cât mai curând, a Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

Din punctul nostru de vedere, eforturile comune la nivel european ar trebui să se mobilizeze pe următoarele patru aspecte principale: promovarea unei creşteri economice incluzive şi sustenabile care să contribuie la asigurarea unei convergenţe reale în cadrul UE; aprofundarea Pieţei unice; garantarea siguranţei cetăţenilor europeni; definirea unei acţiuni externe eficiente”, a declarat Viorica Dăncilă, în cadrul unei conferinţe de presă, după primirea ambasadorilor români.

Şeful Executivului a afirmat că România are ca teme esenţiale „egalitatea de gen, respectiv combaterea intoleranţei şi antisemitismului”.

Un alt subiect de discuţie între Viorica Dăncilă şi ambasadorii români l-a constituit parcursul european al Moldovei.

„Am dedicat o atenţie prioritară relaţiei cu Republica Moldova, pe fundalul obiectivului de importanţă strategică al României privind susţinerea parcursului european al acesteia. În noiembrie 2018, am condus şedinţa comună a celor două guverne şi, luna trecută, am primit vizita la Bucureşti a noului prim-ministru al Republicii Moldova – prima sa vizită de la preluarea mandatului.Am reiterat şi subliniez şi acum în faţa dumneavoastră, rugându-vă să acţionaţi în aceeaşi linie: România va rămâne cel mai sincer susţinător al eforturilor Republicii Moldova în parcursul european. Vom acţiona constant pentru a creşte beneficiile acţiunii externe a Uniunii Europene în Republica Moldova”, a afirmat premierul.

Viorica Dăncilă i-a primit, lunim pe şefii de misiuni ale României în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, la Palatul Victoria.