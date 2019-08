VODEO/FOTO. OFICIAL. Premierul Viorica Dăncilă s-a LANSAT în cursa pentru PREZIDENȚIALE din mijlocul OȘENILOR

Premierul și oficial candidatul PSD la Președinția României, Viorica Dăncilă, s-a lansat în cursa pentru prezidențiale chiar din mijlocul oșenilor. Aceasta s-a aflat duminică la Racșa unde a dat startul campaniei de strângere de semnături pentru candidatura ei la Palatul Cotroceni. Având ca motto de campanie ”Un președinte muncitor și implicat”, Viorica Dăncilă a fost primită cu bucurie de oșeni care i-au urat să devină prima femeie președinte al României.



Viorica Dăncilă, însoțită de cinci miniștri

În vizita sa din județul Satu Mare, premierul Viorica Dăncilă și, oficial, candidatul PSD pentru funcția de președinte al României, a fost însoțită de ministrul Apărării, sătmăreanul Gabriel Leș, de ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, de ministrul Agriculturii, Petre Daea, precum și de ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor.

De asemenea, la evenimentul de la Racșa au mai fost prezenți, printre alții, deputatul PSD de Satu Mare, Ioana Bran, fost ministru al Sportului, prefectul Darius Filip, președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, președintele executiv al PSD Satu Mare, Mircea Govor, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Radu Roca, consilieri județeni Nicolae Avorniciţi, Oliviu Buzgău, Gheorghe Ciocan, preşedintele consiliului judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, directorul DRDP Cluj, Crina Lăpuşan, primari de comune și orașe, consilieri locali, directori de instituții de- concentrate, dar și peste o mie de oșeni.

Primită cu pâine, sare, pălincă și multă căldură

Răcşenii nu și-au dezmințit ospitalitatea. L-au primit pe primul ministru al României, Viorica Dăncilă, candidatul oficial al PSD pentru Președinția României, cu pâine și sare, pălincă, dar și cu multă dragoste și căldură.

Primarul comunei Racșa, Toma Betea, a anunțat care a fost scopul vizitei premierului Viorica Dăniclă în Țara Oașului, fiind o mândrie pentru toți sătmărenii.

”Ne face o plăcere, și totodată o onoare, să avem azi, în mijlocul nostru, pe doamna premier al României, Viorica Dăncilă. Îi mulțumim din suflet că a ales localitatea și comuna Racșa să fie locul de unde se lansează campania de strângere de semnături pentru candidatura Viorcăi Dăncilă la președinția României. Vă mulțumim din suflet și vă dorim ca după noiembrie să vă preluați mandatul de președinte al României și să veniți când vă va permite timpul, din nou la Racșa, dar în calitate de președinte al României”, a spus Toma Betea.

Primii care au semnat pentru candidatura premierului Viorica Dăncilă au fost miniștrii care au însoțit-o în această vizită, Gabriel Leș, Eugen Teodorovici, Sorina Pintea, Petre Daea și Mihai Fifor.

Viorica Dăncilă: ”Racșa o să-mi poarte noroc”

Premierul Viorica Dăncilă, candidatul PSD pentru funcția de președinte al României, a mulțumit oșenilor pentru primirea călduroasă făcută și a precizat că are convingerea că Racșa îi va purta noroc.

”Vreau să vă mulțumesc pentru primirea călduroasă pe care mi-ați făcut-o, pentru modul în care ne-ați primit azi, care ne-a dat mai mult curaj, care ne-a arătat cum sunt românii într-adevăr: ospitalieri, oameni care iubesc tradițiile, portul popular. Cred că demararea campaniei de strângere de semnături de aici de la Racșa îmi va purta noroc. Îmi doresc să câștig așa cum și primarul dumneavoastră câștigă de fiecare dată.

Așa cum am făcut azi, așa voi face și în timpul care mi-a mai rămas. Voi merge între oameni, voi vorbi cu oamenii, pentru că iubesc oamenii și cred că acest lucru este cel mai important pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumesc din suflet încă odată pentru primirea făcută. Am încredere în dumneavoastră, am încredere în echipa mea și vă promit că pe 25 noiembrie mă întorc ca președinte”, a spus Viorica Dăncilă în aplauzele asistenței.

Viorica Dăncilă: ”Ce s-a întâmplat astăzi la Racșa îmi dă toată energia pentru a merge mai departe

În continuare, Viorica Dăncișă a vizitat și două dintre frumoasele gospodării ale comunei Racșa, a căror familii au semnat, în unanimitatea, pentru candidatura dânsei la Președinția României.

Apoi, în declarația de presă care a făcut-o ulterior, Viorica Dăncilă a precizat și motivul pentru care a ales comuna Racșa pentru lansarea campaniei de strângere de semnături.



”Cunosc acești oameni minunați. De aceea am ales ca astăzi să încep campania de strângere de semnături de aici de la Racșa. Astăzi ne bucurăm de deschidere, de încurajările oamenilor, și acest lucru este foarte important. Pentru că, așa cum am spus la congres, pe mine mă interesează nu să mă lupt cu contracandidații mei, ci să fiu cât mai mult între români. Și iată că astăzi la Racșa se întâmplă acest lucru și îmi dă toată energia pentru a merge mai departe”, a mai spus Viorica Dăncilă.