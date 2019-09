Bernice Mosby, ultimul transfer la CSM Satu Mare

Echipa de baschet de la CSM Satu Mare a încheiat seria transferurilor pentru sezonul 2019-2020 odată cu aducerea jucătoarei Bernice Mosby.

Astfel, numărul stranierelor a ajuns la patru, alături de Mosby la CSM fiind legitimate Brittany Denson, Maja Miljkovic și Iulia Gladkova.

Bernice Mosby are 35 de ani și poate evolua pe pozițiile 4 și 3.

Iată anunțul postat de CSM Satu Mare pe pagina oficială de facebook:

”Bine ai venit Bernice !

CSM Satu Mare reuseste inregimentarea unei jucatoare emblematice la nivel international, cu o vasta si multipla experienta la nivel de ligi si echipe de top.

Bernice Mosby a jucat sezonul trecut in puternica prima liga chineza pentru Jiangsu Phoenix (semifinala de playoff!) si avand medii statistice de 15.3 puncte si 7.6 recuperari pe meci; in prima parte a aceluiasi sezon evoluand in puternica prima liga a Turciei pentru Izmit Belediyespor cu medii statistice de 15.9 puncte si 7.6 recuperari.

O jucatoare emblematica la nivel international, Bernice a mai evoluat in campionate puternice, respectiv Turcia (in 2 sezoane), Spania (in 4 sezoane, in ultimul dintre acestea, 2014-2015, fiind prima marcatoare a ligii spaniole), Polonia (in 2 sezoane), Coreea de Sud (1 sezon, unde a jucat finala campionatului), Franta (1 sezon), Italia (1 sezon) sau Israel (1 sezon) in fiecare din aceste sezoane fiind o jucatoare dominanta pentru echipele pentru care a evoluat, in majoritatea cazurilor evidentiindu-se prin contributia individuala, in special in ceea ce priveste punctele marcate.

De asemenea, in CV-ul acesteia figurează că a fost draftata WNBA in prima runda, cu optiunea a 6-a, de catre Washington Mystics.



Mosby este ultimul transfer la CSM Satu Mare pentru sezonul 2019-2020.”

Anul trecut din lotul CSM-ului au făcut parte cinci străine iar anul acesta se pare că oficialii clubului au schimbat strategia preferând să aducă doar patru straniere. Asta în contextul în care regulamentul obligă echipele să joace cu două romance din care una sub 23 de ani , pe tot parcursul jocului. Iar în teren pot fi maxim trei străine deodată…

CSM Satu Mare va juca săptămâna viitoare o serie de cinci amicale . Două la Celje în Slovenia și trei la Belgrad.

CSM-ul revine în Liga Europei Centrale

După anunțarea sistemului competițional din România, cu două serii, Est și Vest, oficialii CSM-ului au decis că pentru a avea un sezon de toamnă mai interesant și cu meciuri și mai atractive pentru spectatori și jucătoare e binevenită o participare în Liga Europei Centrale.

Mai ales că, față de sezonul 2017-2018, competiția e mai atractivă. Cu echipe din Belgia, Austria, Germania, Cehia și Slovacia.

”A fost o portiță de care am profitat. Într-o serie erau patru echipe, iar în alta cinci și astfel am solicitat să ne primească în ligă . Cu acceptul organizatorilor am fost repartizați în grupa de patru, cu Marburg, Charleroi, Brno și Ostrava. Am fi jucat puține meciuri în această toamnă, iar meciurile din cupă sunt bine-venite. Va fi o ediție mult mai echilibrată ca cea pe care am câștigat-o acum doi ani când parcă am avut prea multe echipe românești!”, spune managerul Florin Mureșan.

Programul celor de la CSM Satu Mare în grupa B, conform site-ului competiției (poate să mai sufere modificări):

16.10 Zabiny Brno vs CSM Satu Mare

23.10 CSM Satu Mare vs Spirou Ladies Charleroi

30.10 BC Pharmaserv Marburg vs CSM Satu Mare

4.12 CSM Satu Mare vs SBS Ostrava

11.12 CSM Satu Mare vs Zabiny Brno

15.01.2020 Spirou Ladies Charleroi vs CSM Satu Mare

22.01 CSM Satu Mare vs BC Pharmaserv Marburg

19.02 SBS Ostrava vs CSM Satu Mare

Campioana din 2019, Piestanske Cajky, face parte din grupa A, alături de DSK Levhartice Chomutov, UBI Graz, Slovanka MB și Kangoeroes Basket Mechelen. Primele două clasate din cele două grupe se califică la Final 4, care este programat în 28-29 martie.