Deschiderea noului an școlar la Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt

La Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt din municipiul Satu Mare a avut loc festivitatea oficială de deschidere a noului an școlar, cu o zi mai târziu decât în celelalte unitați de învățământ. Ceremonialul a început cu Sfânta Liturghie la care au luat parte un sobor de 9 preoți, alături de Preasfințitul Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramu­reșului și Sătmarului. Au fost prezenți de asemenea, pe lângă clerici, și reprezentanți ai Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare, instituție cu care biserica are o colaborare foarte bună.

Noutățile pe care anul școlar 2019-2020 le aduce

Și soarele și-a făcut apariția pe cer în timpul festivității, vremea bună aducând un plus întregii manifestări. Cei mai mici au venit îmbrăcați în uniforme școlare și chiar în costume populare, colorând slujba și festivitatea cu inocență îngerească asemeni îngerilor din ceruri, după cum au spus chiar preoții care au săvârșit Sfânta Liturghie. Cei mai mari s-au reîntors pe băncile școlii, bucuroși fiind de revederea cu colegii și începerea unei noi etape în viața lor de elevi. În cadrul festivității, au fost oferite din partea episcopiei cinci ghiozdane pline cu rechizite și dulciuri pentru cinci copii din clasele mai mici. Totodată, a fost accentuat faptul că din această toamnă, la liceul Steinhardt au fost înscriși peste 20 de tineri și copii veniți din străinătate, fapt care sugerează că românii se întorc acasă.

Pe lângă toate acestea, noul an școlar vine și cu alte noutăți. “Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Preasfințitului părinte Timotei, declarăm deschise lucrările anului școlar 2019-2020 pentru un număr de 652 de elevi din școala noastră, de la grădiniță până la liceu, și de la liceu la școala postliceală, care începând de anul acesta își deschide porțile și care deja s-a creionat și va începe pe data de 1 octombrie. Urăm elevilor un an școlar cu sănătate, cu mult spor la învățătură, ca să fie bucurie și mângâiere părinților lor. Au venit într-o școală teologică care zicem noi că are o tradiție deja, după rezultatele la examenele naționale și concursurile școlare naționale.” – a spus directorul părintele profesor Gabriel Ioan Groza

Mesajul Preasfințitului Timotei Sătmărenul și al patriarhiei

“Astăzi a fost un prilej de înălțare duhovnicească, întrucât cu binecuvântarea întâi stătătorului eparhiei noastre, a Preasfințitului Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului, am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe altarul de vară din incinta sacră a Liceului Teologic Nicolae Steinhardt. A fost o zi binecuvântată în care L-am rugat pe Dumnezeu să trimită tuturor elevilor și dascălilor duhul înțelepciunii, al răbdării și al științei sale.” – a spus Preasfințitul Timotei Sătmăreanul

De asemenea, în cadrul slujbei care a avut loc, Preasfințitul Timotei Sătmăreanul a dat citire mesajului din partea patriarhiei: “Biserica Ortodoxă Română susţine educaţia, organizând proiecte de prevenire şi corectare a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, aşa cum este Proiectul Alege Şcoala! (etapele IV, V şi VI), organizat în parteneriat cu Fundaţia World Vision România.

Totodată, prin continuarea Programului catehetic Hristos împărtăşit copiilor, prin organizarea de tabere şi activităţi educaţionale, Biserica doreşte să încurajeze copiii şi tinerii să-şi trăiască viaţa în comuniune de iubire cu Dumnezeu şi oamenii, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel: „Drept aceea să urmărim cele ale păcii şi cele ale zidirii unuia de către altul” (Romani 14, 19).” – apărea în mesajul Patriarhului Daniel la începutul anului școlar 2019-2020

Așadar, elevii și dascălii sunt pregătiți pentru un nou an școlar plin de binecuvântări, reușite și succese atât la clasă, cât și la evaluările naționale sau concursurile școlare, după o festivitate care a reverberat lumină atât la propriu cât și la figurat.