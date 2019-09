DEZVOLTARE. AQUAPARK de mari dimensiuni și TELEGONDOLĂ din centrul orașului. Planuri REALIZABILE

Stațiunea Balneoclimaterică Tășnad este motorul principal de dezvoltare nu numai a orașului, dar și a întregii zone. Tocmai din acest motiv, primarul orașului Tășnad, Grieb Csaba, are în vedere investiții pentru devoltarea stațiunii care va aduce, după sine, și devoltarea orașului.

Așa după cum spunea primarul Grieb Csaba, Stațiunea Balneoclmaterică Tășnad este un obiectiv foarte important atât ca și o entitate aducătoare de venituri cât și din punct de vedere turistic. Atrage foarte mulți turiști și, pe lângă faptul că Primăria Tășnad are venituri prin ștrand, în zonă sunt și foarte mulți agenți economici care, de asemenea, aduc venituri pentru orașul Tășnad.

Până în acest an, la Tășnad au fost 285.000 de turiști plătitori de bilete la ștrand, la care se mai adaugă turiștii din hoteluri. Deci, aproximativ 300.000 de turiști, care au adus aproximativ 3,8 milioane de lei la bugetul local. Fără a fi considerate veniturie realizate de agenții economici. Toți la un loc ar fi cel mpuțin dublu față de suma legată de ștrand.

Primarul Grieb Csaba spune că, din nefericire, până acum nu au putut fi făcute investiții pentru că nu a avut nicio bază de plecare.

”La sosirea mea la Primăria Tășnad nu a fost nimic întăbulat în zonă, nu a fost în regulă așezarea terenurilor, am avut o interdicție de construire în zona turistică în urma unui plan urbanistic general eliberat în 2011 care impunea realizarea unui plan urbanistic zonal pentru întreaga zonă turistică. De asemenea, a trebuit să desfacem blocajele existente care plecau de la aceste probleme. Apoi am realizat proiecte pe baza cărora să atragem finanțări. Așa că s-a pornit pe calea întăbulării proprietăților, am realizat un plan urbanistic zonal care se prevadă o devoltare a stațiunii pentru următorii zece ani. În momentul de față avem o viziune foarte clară a ceea ce se poate face și ce trebuie făcut”, a spus primarul Grieb Csaba.

El a mai adpugat că are în vedere foarte multe lucruri de realizat pentru dezvoltarea stațșiunii și a orașului Tășnad.

În primul rând, trebuie luate mpăsuri pentru ca zona inundabilă din stațiunea turistică să fie consolidată prin regularizarea și indiguirea pârâului Cehăluț. Aici va fi construit un bulevard cebntral de acces pe zona actuală și viitoare a stațiunii.

De asemenea, sunt prevăzute multe investiții de viitor cum ar fi reabilitarea stațiunii, a vestiuarelor, a pavilionului de iarnă. Se are în vedere compartimentarea unui bazin actual astfel ca pe partea mai adâncă să devină un bazin semiolimpic, iar pe partea din față să fie trasnformat în două bazine geotermale pentru îmbăiere. Se dorește realizarea unui bazin multifuncțional cu topogane pentru tineret. Un miniaquaprc. Se urmărește construirea unui bazin semiolimpic de înot, acoperit. Va fi creată un parc de recreere într-o zonă lagunară care să fie atât pentru agrement cât și pentru preluarea apelor geotermale și pluviale.

Totodată, se dorește realizarea unui complex sportiv multifuncțional, a unei săli de sport. În același timp, a fost prevăzută o zonă pentru un grup de golf. Sunt prevăzuite zone pentru tratament. Pe pârâul regularizat va fi un teatru pe apă. Se dorește existența unei zone care să fie concesionate pentru hoteluri, de până la 11 etaje, sau aquaparq de dimensiuni mari. Mai mult decât atât, pentru facilitarea accesului din oraș până în ștrand, se are în vedere realizarea unui teleferic sau a unei gondole din centrul orașului până în zona turistică.

În același timp se are în vedere realizarea unui foraj nou pentru apă geotermală, și demararea demersurilor ca orașul Tășnad să fie declarată stațiune turistică de importanță națională.

”În aceste condiții, putem spune că ajungem în etapa următoare de obținerea de finanțări. În cursul acestui an trebuie să încheiem, pregătirilor pentru obținerea finanțărilor. Întregul proces de modernizare poate fi încheiat între cinci și opt ani. Dacă mergem pe estimările de până acuym, am putea ajunge la investiții între 150 și 170 de milioane de euro. Circa 30% ar fi bani europeni, cam 50% din concesionarea terenurilor, iar restul din bani de la Guvern sau din bugetul local. Încercăm, pas cu pas să devoltăm orașul și pentru asta trebuie să dezvoltăm zona turistică”, a mai precizat primarul Grieb Csaba.