EROUL sătmărean PREMIAT de americani, DISTINS de ministrul Gabriel Leş. Emblemă de mare CINSTE

Maistrul militar cls. III Oprea Dumitru Marin-Emanuel, DIN Tăşnad, judeţul Satu Mare, a fost distins şi de ministrul Apărării, sătmăreanul Gabriel Leş, asta după ce, fusese premait şi de americani. Militar al Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu”, aflat în misiune în Afganistan, eroul tăţnădean a primit o înaltă distincţie din partea ministrului Apărării.

Emblemă de merit

Ministrul Apărării, Gabriel Leş, a anunşţat că eroul din Tăşnad a fost distins cu o emblemă de mare onoare şi cinste. Este vorba despre Emblema de Merit În Slujba Păcii clasa I.

“Am semnat astăzi atestatul prin care i-am conferit militarului nostru Emblema de Merit În Slujba Păcii clasa I, pentru merite deosebite în teatrele de operații externe. Felicitări și misiune ușoară!”, a declarat ministrul Gabriel Leş.

Premiat de americani

Maistrul militar cls. III Oprea Marin-Emanuel, a fost premiat yilele trecute şi de către partenerii americani cu distincția „Warrior of the Month” pentru implicarea sa in misiunea Escadrilei Expediționare de Consiliere Aeriană 442 din Kandahar, Afganistan. Acesta s-a evidențiat prin contribuția sa in calitate de consilier pe domeniul „Planificare și urmărire ore zbor”, cât și pentru activitățile de asistență și instruire a personalului tehnic afgan pentru aeronavele C-208 Cessna.

”Camaradul nostru este încadrat la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” și participă la misiunea „Resolute Support” în Baza Militară Kandahar din Afganistan, misiunea Echipei de Consilieri Mentenanță Forțe Aeriene fiind de a consilia personalul tehnic din Forțelor Aeriene Afgane, pentru a deveni o forță sustenabilă și independentă în executarea mentenanței la aeronavele din dotare”, transmiteau, la acea dată, Veteranii Armatei Române.

Fiind la finalul misiunii, Emanuel recunoaște că “este o mare diferență între a executa mentenanță și a-i instrui / sprijini pe ceilalți pentru a fi capabili în a realiza mentenanță eficient și in siguranță”, dar este foarte bucuros deoarece eforturile sale au fost recunoscute de către șeful de echipă si partenerii americani.