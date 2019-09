Încă o modificare adusă regulamentului din Liga Națională

Federația Română de Baschet a publicat pe site regulamentul specific pentru Liga Națională de Baschet Feminin 2019-2020. Deși la Consiliul Director s-a decis că în faza a doua a sezonului regulat se intră cu 0 puncte dacă nu este un număr egal de echipe în grupele din prima fază, acest lucru a fost modificat în regulament și se intră cu un anumit punctaj în grupele A și B.

Consiliul Director al FRB a validat în 26 august 14 echipe pentru Liga Națională de Baschet Feminin, precum și noul format al campionatului, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Echipele au fost împărțite în grupele Vest și Est în prima fază, urmând ca primele trei din fiecare grupă să se califice în grupa A în faza a doua, iar celelalte să joace în grupa B.

Exista și o prevedere în ceea ce privește punctajul cu care se intră în faza a doua a sezonului regulat, depinzând dacă numărul de echipe din grupele Est și Vest era egal sau inegal. După retragerea celor de la CSM Sibiu, în grupa Vest au rămas doar 6 echipe și s-a modificat și programul anunțat inițial, iar în Est sunt 7 formații.

Conform procesului verbal de la acel Consiliu Director:

„Daca in grupele Est si Vest vom avea acelasi numar de echipe, in grupele A si B se intra cu toate punctele acumulate in prima faza; Daca vom avea un numar inegal de echipe in grupele Est si Vest, atunci in grupele A si B se va intra cu „0” puncte.”

Această prevedere a fost modificată în Regulamentul Specific al Ligii Naționale de Baschet Feminin 2019-2020, disponibil în secțiunea documente de pe site-ul federației. Astfel, echipele vor intra în faza a doua a sezonului regulat cu punctele pe care le obțin în duelurile directe cu celelalte formații care ajung în acea grupă. Ce spune în RS:

IV. Calendar – 2. Faza 2 – Runda secundă:

21. Deoarece avem un numar inegal de echipe in grupele EST si VEST, echipele vor intra in faza 2 cu punctele din jocurile directe dintre echipele care acced in grupa A respectiv B (ultimul loc din grupa Est va primi „0”puncte). Se joaca din nou in grupe, dupa sistemul fiecare cu fiecare, tur-retur si se face clasamentul.

Cele șase echipe care se califică în grupa A vor juca în play-off. Primele două clasate la finalul fazei a doua merg direct în semifinale, iar pentru celelalte două bilete în careul de ași vor fi dueluri între locurile 3-6 și 4-5. Se joacă în sistemul 3 din 5 partide.

Prima fază a sezonului regulat se va disputa în perioada 2 octombrie 2019 – 4 ianuarie 2020. Faza a doua va avea loc în perioada 11 ianuarie – 8 martie, iar play-off-ul începe în 14 martie și se termină, cel mai târziu, în 26 aprilie.

CSM Satu Mare va începe campionatul cu un meci acasă pe 9 octombrie cu FCC Arad.