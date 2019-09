Meci încheiat în minutul 62 la Ghenci

În urma ședinței de marți a Comisiei de disciplină din cadrul AJF Satu Mare au fost luate următoarele decizii:

– AS Ghenci – Staruinţa Berveni. Eliminare Silagyi Jhonny (Ghenci). Suspendare o etapă+amendă 20 de lei.

– Schwaben Kalmandi – Unirea Pişcolt. Eliminare Bodea Cosmin (Pişcolt). Suspendare 2 etape + amendă 75 lei.

– Unirea Bercu – Codreana Homoroade. Eliminare Buga Răzvan (Homoroade). Suspendare o etapă + amendă 20 de lei.

– Pentru incidentele petrecute la AS Ghenci – Viitorul Lucăceni, unde s-a fluierat sfârşitul meciului în minutul 62, comisia hotărăşte omologarea jocului cu 3-0 în favoarea echipei AS Ghenci şi suspendarea jucătorului Kuzmos Denis patru etape şi amendarea acestuia cu 75 de lei.

Juniori

– Schwaben Kalmandi Cămin – Unirea Pişcolt. Eliminare Keszenneimer Peter. Suspendare două etape. A fost făcută o contestaţie cu privire la identitatea jucătorului nr. 17, Tasi Kristof. Delegaţii echipelor şi jucătorul sunt aşteptaţi în data de 17.09.2019, orele 16:30, la sediul AJF.