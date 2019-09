“Mi s-a îndeplinit un vis din copilărie”

Jucătorul sătmărean Adrian Rus, trimis să se antreneze la echipa a doua de clubul maghiar Mol Fehervar FC după ce a fost convocat la echipa naţională a României, a declarat, după meciul cu Malta, că este foarte fericit că a debutat sub tricolor, precizând că acesta a fost visul său din copilărie

“Sunt foarte fericit că am debutat la echipa naţională, mi s-a îndeplinit un vis din copilărie, de când m-am apucat de fotbal. Mulţumesc federaţiei şi întregii ţări pentru că au fost alături de mine, sper că s-au calmat lucrurile la echipa de club şi când mă întorc acolo să încep să joc şi să am evoluţii cât mai bune. Pentru că vreau să am cât mai multe convocări la naţională. Am contract cu Mol Fehervar FC şi vreau să îmi fac treaba cât mai bine acolo”, a spus el.

“Selecţionerul a dorit mai multă prospeţime azi. Iar eu spun că am practicat un joc bun, am avut mai mult posesia, am încercat să jucăm ofensiv, ne-am creat şi foarte multe ocazii. Îmi pare rău că nu am marcat mai multe goluri, dar important e că am câştigat. Tricoul de azi îl păstrez, îl duc familiei mele. Sper să am ocazia să duc cât mai multe tricouri acasă”, a adăugat Adrian Rus.

Selecţionata de fotbal a României a învins reprezentativa Maltei cu doar 1-0 (0-0), duminică seara, pe Stadionul ‘’Ilie Oană’’ din Ploieşti, în Grupa F a preliminariilor EURO 2020. Prima reprezentativă ocupă locul 3 în clasamentul Grupei F, cu 10 puncte după 6 partide. Următoarele meciuri vor avea loc luna viitoare, cu Insulele Feroe pe 12 octombrie, în deplasare, şi în 15 octombrie, cu Norvegia, la Bucureşti.

”Sunt foarte fericit pentru debutul meu la prima reprezentativa a Romaniei, pot spune ca este un vis devenit realitate, nu voi uita niciodata aceste momente speciale !

Hai, România !”, a transmis Adrian Rus imediat după meciul cu Malta pe pagina personală de facebook.