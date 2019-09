Negru lovește din nou

Vă mai amintiți de celebrul prezentator al Revelioanelor cu mască-fără-mască de la Antena 1? E celebrul Dan Negru, cel care când n-are treabă prin studio mai postează câte un Breiching niuz pe pagina personală de facebook… În iarnă , în trecere fiind prin Satu Mare, a des-coperit ruina hotelului Dacia… Și s-a pozat cu ea de parcă celebra clădire s-ar fi degradat doar în ultimul an.

Acum a mai venit cu o noutate…cică un zbor până la Dubai costă cât un plin de motorină. Asta în România. Am zice wow dacă noi de la Satu Mare nu ne-am minuna că un drum cu trenul la București îți ia cam cât te-ai duce până spre Munchen… Sau un zbor la București e mult mai scump de la Satu Mare ca și unul , de exemplu, de la Debrecen la Moscova. Ca să nu mai vorbim că la Bruxelles te duci cu câțiva euro…

”Am făcut un plin normal de motorină (50 l) și m-a costat 335 de RON. Și am găsit un zbor cu avionul până-n Dubai care costă 329 RON. Un plin de motorină în România costă cât un zbor în Dubai”, a scris Dan Negru pe facebook. OK …acum probabil că se va scumpi plinul de motorină dacă e să ne luăm după atacul cu drone din Arabia Saudită care a băgat în sperieți barilul de petrol.