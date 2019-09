Nu vă mai trageți pe dreapta!

Am ajuns s-o vedem și s-o trăim și pe asta…Refrenul celor de la Vama cu rugămintea șoferilor…”Nu ne mai trageți pe dreapta” s-a transformat la Satu Mare în…”Nu vă mai trageți pe dreapta!”.

Mai precis, polițiștii sătmăreni au început să se amendeze între ei… Cei de la locală pe cei de la rutieră și viceversa, cum ar zice nenea Iancu… Nu intrăm prea mult în amănunte , nu că nu le-am avea, dar sincer nu ne băgăm în bucătăriile lor interne…

Doar punem și noi o întrebare… De la ce sau de la cine o fi pornit tot “răzbelu?”… Să fie oare de la o femeie, așa cum ne-a învățat istoria că au pornit o grămadă de războaie?

P.S. Un indiciu… cică n-ar chema-o Elena, ca pe frumoasa din Troia, ci Ani și ar avea un “merțan baban” cu număr SM… PET care ar fi fost amendat de Poliția Locală care s-a cam săturat de parcările de-an pixu pe care duduia le face zilnic și au zis că i-ar prinde bine o lecție.

Și uite așa au început să curgă amenzile!