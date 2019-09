O parcare ca la piață

Bicicleta buclucașă a fost surprinsă vineri dimineață cam înainte de ora 9 lângă Piața Mică…Ce o fi fost în mintea proprietarului de a lăsat-o legată și parcată în mijlocul drumului nu prea știm…Am răspunde cu ceva de sezon…VARZĂ…Așa cum tot varză au fost și unii postaci pe facebook care s-au arătat ofensați că biciclistul a fost subiect de știre…Au fost destui care-l urecheau pe șoferul autobuzului că n-a coborât să mute bicicleta…Ce atâta scandal…ce trafic încurcat…Și mai vrem să avem un oraș civilizat…Apoi, dacă e după mintea unora, ar trebui să-i mutăm singuri și pe cei care parchează pe Ștefan cel Mare lângă farmacia non stop…Și exemple ar mai fi…

P.S. Ca să fie ca-n povestea cu unde dai și unde…crapă, nici parcarea mașinii gri nu e prea regulamentară! S-o mutăm și pe dânsa singuri pe trotuar?