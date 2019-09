Opinie / Daciane, hai acasă!

De vreo 25 de ani de când scriu sau comentez despre sport în presa locală mereu m-a bucurat dacă un sportiv sătmărean a făcut pasul spre un club important. Ritli, Prodan, Csik, Chiorean sau Gardoș, cu mândrie parcă am scris despre fiecare reușită a lor la Steaua… sau a lui Csik II ori Gersternmaier la Dinamo… sau a lui Fabian la Craiova și exemplele pot continua. De un an m-a bucurat mult pasul important făcut în carieră de prietenul meu Dacian Nastai. Un om pasionat, un antrenor care mereu și-a dorit mai mult și mai mult…Un antrenor cu care am lucrat la începuturi prin 99 la Comisia de juniori a AJF-ului și încet lucrurile au început să se miște după o secetă de câțiva ani buni …Au apărut competiții pentru copii și juniori, generații bune și talentate de copii, iar acum la 20 de ani distanță de la acel moment putem spune că avem câteva școli serioase de fotbal la Satu Mare și oameni excelenți care se ocupă de fenomen… Doar continuitatea mai pare încă o problemă…Și la 20 de ani de la acele începuturi Dacian și-a împlinit visul. Nu, n-a ajuns la REALUL lui mult iubit, dar a ajuns, așa a crezut el și eu, la cel mai important club din România. La Steaua sau, mă rog, la FCSB după rebotezare…

Am tot căutat scuze pentru startul fals al FCSB- ului, m-am amăgit că e doar un scurtcircuit, și că Dacian împreună cu Bogdanii, Vergilii sau Argeșii sau cine o mai fi ”principal” o va scoate la capăt…Joi seara însă, după coșmarul Guimaraes, mi-am dat seama că totu-i pierdut. Imaginile cu Dacian încercând să le explice cu foaia-n mână jucătorilor ce au de făcut și cu jucătorii , mă scuzați, privind la el ca vițelu la poarta nouă m-au convins că nici 10 analiști video și 15 Mourinho nu mai scot FCSB-ul la liman. Omul din lojă n-are nevoie de analiști video, de antrenori sau preparatori fizici…Nici de manageri…el le știe pe toate…”Pe banii mei” e vorba preferată… Daciane… au mai fost și alții cu sms-uri, dar alea parcă erau pistoale cu apă…Aici omului îi trebuie o consolă. Și dacă tot e Liga 1 băgată la FIFA 20 cumpărați-i patronului un XBOX și lăsați-l să ducă FCSB-u în Liga Campionilor. Și tu hai acasă că avem treabă… Acolo și cu 100 de licențe PRO nu ești apreciat! (FM)