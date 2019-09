Trei noi trasee turistice montane, amenajate în Ţara Oaşului

Datorită afluxului mare de turiști și in urma solicitărilor venite din partea montaniarzilor, Serviciul Public Județean Salvamont Satu Mare aduce următoarele precizări, in legătură cu traseele turistice din masivul Pietroasa și stadiul amenajării acestora. În toamna aceasta urmează a fi omologate incă trei trasee turistice, toate făcând parte din rețeaua de circuit al vârfului Pietroasa.

Traseul Punct Galben, care face parte din „Circuitul mic al Pietroasei”, este curățat și marcat mai necesitând doar amplasarea săgeților indicatoare pe stâlpii deja montați ,respectiv montarea a doi stâlpi indicatori la intrarea in traseu. Traseul pornește din Parcare Telescaun , are primul marcaj vopsit, pe un fag solitar situat la intrarea pe drumul de incintă al telescaunului și are punct terminus Vf. Pietroasa 1200m. Acest traseu, combinat cu traseul Triunghi Albastru formează un traseu in circuit al vârfului Pietroasa , având trei izvoare pentru alimentarea cu apă și anume: Izvor Țiganu, Izvor Pietroasa și Fântâna de sub piatră. El poate fi deja parcurs cu mențiunea ca, in caz de vreme rea cu vânt puternic, să fie evitate traversarea zonelor de pădure cu arborii deja afectați de furtunile din acest an.



Traseul Cruce Roșie va fi pentru mulți ani de acum incolo unul din cele mai frumoase trasee turistice din județul Satu Mare, având pe parcursul lui două puncte de belvedere, un obiectiv cu incărcătură spirituală și un monument al naturii. Vom vorbi mai pe larg despre acest traseu după omologarea acestuia, el fiind incă in stadiul de amenajare, necesitând un volum mare de lucrări.



Traseul Bandă Roșie (de creastă) este deja curățat și marcat de pe vârful Pietroasa până la punctul de belvedere Peret Malek, el mai necesitând două sectoare de curățare, intre Peretele Malek –Izvor Țiganu și zona Soci. Vestea cea bună pentru turismul sătmărean constă in demararea efectivă a procedurilor pentru inființarea și omologarea primelor trasee turistice in munții Oaș!. Consiliul Județean Satu Mare, in colaborare cu GAL Țara Oașului, primăriile din zona montană Oaș și Muzeul Județean Satu Mare au conceput un plan de dezvoltare durabilă a turismului din Țara Oașului cu impact direct asupra bunăstării locuitorilor din zonă și mai ales pentru turiștii implicați in descoperirea de obiceiuri și locuri noi.



Grupul de lucru pentru realizarea acestui obiectiv este coordonat de către vicepresedintele Consiliului Județean dl. Ioan Rus , implementarea pe teren și omologarea traseelor turistice revenind in sarcina SPJ Salvamont Satu Mare aflat in subordinea CJ Satu Mare. Vom ține la curent montaniarzii din toată țara, cu stadiul acestui proiect care vizează cei mai puțin cunoscuți munți din România. Să fie intr-un ceas bun!