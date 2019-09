Victoria Carei și AS Căpleni conduc cu maxim de puncte în seria C

La mijlocul acestei săptămâni am avut parte și de o etapă intermediară în seria C a Ligii a 4-a, dar și de obișnuita ședință a Comisiei de disciplină din cadrul AJF Satu Mare.

Iată deciziile luate marți la comisia de disciplină:

– Schwaben Cămin – Frohlich Foieni. Eliminare Lehoski Raimond (Cămin). Suspendare 3 etape + amendă 75 de lei.

– Real Andrid – Unirea Pişcolt. Eliminare Mihele Octavian (Pişcolt). Suspendare 2 etape + amendă 75 lei.

– Victoria Tiream – Căpleni. Eliminare Horvath Mihai(Tiream). Suspendare o etapă + amendă 20 lei.

– Luceafărul Decebal – Recolta Dorolţ. Eliminare Pop Sorin (Decebal). Suspendare două etape + amendă 65 de lei.

Pentru incidentele petrecute la jocul AS Ghenci cu Viitorul Lucăceni, unde jocul a fost oprit în minutul 62, sunt invitaţi oficialii meciului, delegaţii echipelor şi jucătorul Kuzmos Denis la şedinţa din data de 10.09.2019.

Etapa de miercuri a adus victorii la scor pentru singurele echipe ce au adunat maxim de puncte. Victoria Carei s-a distrat cu AS Ghenci , 8-0 iar AS Căpleni a trecut cu 7-2 de Sanislău… Încă CSM Satu Mare nu a apucat să joace niciun meci, jocul de miercuri fiind amânat la cererea celor de la Tiream.

Rezultate seria C, etapa a 3-a

Victoria Carei – AS Ghenci 8–0

Viitorul Lucăceni – Fortuna Căpleni 1–1

AS Căpleni –Recolta Sanislău 7–2

Schamagosch Ciumești – Real Andrid 4–0

Unirea PiȘcolt – Fröhlich Foieni 2–2

Stăruinţa Berveni– Schwaben Cămin 0–1

Partida CSM Satu Mare- Tiream a fost amânată.

În clasament conduc Victoria Carei și AS Căpleni cu 9 puncte, urmate de Foieni cu 7 puncte. Cu mențiunea că CSM Satu Mare n-a jucat încă nicio etapă…