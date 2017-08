LEBĂDA – o poveste despre succes. Familia Pașca și unul dintre cele mai puternice branduri

Brandul Lebăda s-a născut din talentul, munca susținută și imaginația sătmărenilor Vasile și Gheorghina Pașca. Aceștia au pornit de jos, împreună – ca și în orice poveste sănătoasă de succes. Brandul a trecut prin forma unui mic magazin din municipiul Satu Mare, la începutul anilor 90, și a ajuns la un număr de 12 spații comerciale. Cu 40 de angajați și 4.600 de produse, Lebăda a devenit mai mult decât un brand. A devenit o familie.

Afacere începută în anii 90

Există puţine companii cu capital sută la sută sătmărean care au reuşit să câştige bătălia în județ cu ceea ce numim ”capitalism sălbatic”. Lebăda este una dintre ele. O firmă construită de la zero de familia Pașca, care are în spate o poveste cu adevărat fascinantă.

”Trecerea de la socialism la capitalism nu a fost ușoară. Lumea era invidioasă pe noi”, își începe povestea Vasile Pașca.

Plecați din satul Scărișoara Nouă cu un bagaj plin cu visuri și multă ambiție, Vasile și Gheorghina Pașca a reușit după două decenii să pătrundă în topul celor mai importante companii cu acţionariat integral românesc din Satu Mare.

Povestea a început după Revoluție în Gara Halmeu. După ce au părăsit sistemul de stat, Vasile și Gheorghina Pașca au lucrat la început singuri. Motivați de visurile și ambițiile lor, dar și de cunoștințele pe care le-au acumulat în comerț.

”Lucrând în aprovizionare, în Cooperativa Constructorul, era piața virgină și am spus să nu producem pentru alții și să facem bani pentru noi. Și am făcut o întreprindere mică, care până la transformare, în 1991 a funcționat așa: în Gara Halmeu aduceam ciment, cărămidă, faianță, gresie, apoi vindeam cimentul și cărămida direct din vagoane. Am închiriat acolo un depozit”, spune Vasile Pașca, cu nostalgia omului încântat că a făcut o alegere foarte bună.

De la un mic magazin la un brand

Fără afaceri cu statul, fără operaţiuni la limita legii. Brand-ul Lebăda a apărut în 1991, la Satu Mare, şi a fost, la început, un mic magazin.

”Cu timpul am venit în Satu Mare. A fost greu să merg în fiecare zi în Halmeu, erau probleme zilnice. Nu era marfă câtă doreai. Prima dată am lucrat pe strada Banatului, unde aveam niște verișori. Eram mai mulți mici întreprinzători. Fiecare vindea altceva. Apoi, am cumpărat o casă pe strada Titu Maiorescu în 1992. Am început să renunțăm la materialele grele și am început să mergem pe ceramică și faianță. Am început să aducem porțelan. Era o piață foarte bună pentru Ungaria. Așa a apărut Lebăda”, își amintește sătmăreanul care a avut curaj să își ia în propriile mâini destinul.

Lebăda produce vopselele proprii

Și cum o afacere de succes înseamnă automat și dezvoltare continuă, în perioada 2014/2015 au pus bazele fabricii de la Valea Vinului, care produce vopsele sub brandul Faur. Mai mult, în 2015 s-a finalizat construcția unei stații peco.

Lebăda are 40 de angajaţi şi este lider pe segmentul amenajărilor interioare și exterioare în județ. Acum sunt 12 spații comerciale în localitățile Satu Mare, Baia Mare și Carei, iar în cinci se comercializează materiale de construcții. Sub brandul Lebăda se vând un număr de 4.600 de produse, de la instalații electrice, încălzire, finisaje interioare și exterioare și până la ciment, var, cărămidă și țiglă.

26 de ani de existență

În acest an, Lebăda a împlinit 26 de ani. Afacerea este dusă mai departe de către fiul și fiica soților Pașca, Cristian și Loredana. De altfel, Loredana lucrează deja în echipa managerială. Cristian ;i-a finalizat studiile într-un puternic centru universitar din Danemarca și are stagii de practică în Europa și Asia. Loredana și Cristian au adus și o optică nouă în bussines.

”Voi duce afacerea mai departe alături de sora mea, Loredana Pașca, care lucrează în prezent în cadrul companiei”, a spus Cristian.

Angajament pentru viitor

Brandul Lebăda le promite clienților că va rămâne același partener de încredere și pe viitor. Cu servicii de cea mai înaltă calitate, bazate pe respectul față de clienți.

”Folosind experiența acumulată, creștem cu atenție un personal calificat, bine motivat și implicat în politica firmei de asigurare a calității în toate direcțiile de activitate pe care aceasta le abordează și avem convingerea că vom putea răspunde competent tuturor solicitărilor clienților noștri. Misiunea Lebăda este de a oferi cea mai simplă, convenabilă şi eficientă metodă pentru satisfacerea cerințelor clienților. De peste 26 de ani, mai mult decât amenajare interioară, personalitate!”, spune Cristian, convins că un bussines sănătos înseamnă și un respect sincer față de client.