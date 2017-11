Galben-albaștrii vor o minune…

Olimpia- Chindia , meciul de mâine din ultima etapă a turului ligii a 2-a, aduce față-n față două echipe cu stări de spirit total diferite.

Olimpia abia mai respiră și nu se gândește decât la cum va termina anul în plină criză financiară în vreme ce Chindia e tot mai sigură pe locul de pe podium în condițiile date de liniștea financiară de la club și de stabilitatea din lot. Dacă la Olimpia în deplasări s-a mers chiar și în ziua jocului, de partea cealaltă dâmbovițenii au pornit de joi la Satu Mare și cu o escală de o noapte la Târgu Mureș vor ajunge vineri la prânz în Sătmar.” Asta este situația. Sper să mai găsesc resurse să-i pot mobiliza pe băieți pentru acest meci dificil. Ar fi o minune dacă am învinge sîmbătă, dar eu am încredere în jucători și sper într-un rezultat pozitiv”, ne-a spus antrenorul Ritli Zoltan. Din păcate, nu s-a schimbat nimic din punct de vedere financiar la club . Sunt probleme cu chiriile, cu banii de navetă, ca să nu mai vorbim că echipa de juniori a lui Mircea Bolba , chiar dacă e lider în serie va pleca sâmbătă cu noaptea-n cap , la ora 4,30 pentru a ajunge în timp util la meciul de campionat de la Târgu Mureș. ”Va merge Mircea Bolba cu juniorii , ar fi păcat să nu scoată un rezultat bun și ei la Târgu Mureș. În aceste condiții noul meu secund pentru meciul cu Chindia va fi fundașul Florin Mureșan”, a mai spus Ritli. Din fericire în afara mai vechilor accidentați, Mureșan și Lukacs, antrenorul Ritli Zoltan are la dispoziție tot lotul. Partida Olimpia-Chindia se joacă sâmbătă la ora 11.

Program:Vineri, 24 NoiembrieŞtiinţa Miroslava – Ripensia Timişoara 14:00

Sâmbătă, 25 NoiembrieCS Afumaţi – Academica Clinceni 11:00Olimpia Satu Mare – Chindia Târgovişte 11:00UTA Arad – FC Argeş 11:00Pandurii Târgu Jiu – Dacia Unirea Brăila 11:00Foresta Suceava – Luceafărul Oradea 11:00Dunărea Călăraşi – Metaloglobus Bucureşti 12:00ASU Politehnica Timişoara – ASA Târgu Mureş 12:00AFC Hermannstadt – Sportul Snagov 14:00

Duminică, 26 NoiembrieCS Baloteşti – CS Mioveni 14:00