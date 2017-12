Crăciun de poveste la Satu Mare. Sătmărenii vor colinda pe zăpadă

Vești bune pentru sătmăreni. Dacă preveziunile meteorologilor se adeveresc, atunci sătmărenii vor avea parte de zăpadă de Crăciun și vor colinda pe ninsoare.

Primii fulgi de nea vor începe să cadă încă de joi dup-amiază, când vor fi înregistrate aproximativ zero grade.

În noaptea de joi spre vineri, temperatura va scădea până la minus 2 grade și va ninge ușor. Ninsorile se vor înteți în cursul zilei de vineri, când, din cauza temperarturilor destul de scăzute de peste zi, cuprinse între minus un grad și zero grade, se va așterne un strat de zăpadă.

Sâmbătă, cerul se va însenina, vor fi înregistrate temperaturi de până la două grade, astfel că este posibil ca zăpada să se mai topească. Peste noapte, temperaturile vor scădea până la minus 4 grade.

Duminică, însă, va ninge ca-n povești toată ziua. Meteorologii folosesc termenul ”ninge în averse”. Cum afară nu vor fi mai mult de zero gazeta grade, se va așterne un nou strat și destul de însemnat de zăpadă. Va ninge și în noaptea de ajun până spre dimineață, astfel că sătmărenii vor colinda pe ninsoare, ca-n povești.

În cursul zilei de luni, prima zi de Crăciun, stratul de zăpadă se va menține, fiind temperaturi de maxim unu-două grade. Abia marți, a doua zi de Crpciun, temperatura va crește până la 4 grade, ceea ce va determina topirea, în anumite zone, ale zăpezii.

Miercuri vom avea temperaturi de 7 grade, iar joia viitoare va ploua, astfel că zăpada se va topi aproape în totalitate.