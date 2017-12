Selecţionerul României are o explicaţie curioasă despre înfrângerea cu Cehia

Romania a fost eliminata de modesta echipa a Cehiei in optimile Campionatului Mondial dupa un gol primit la ultima faza a meciului. Dupa finalul care le-a aruncat in lacrimi pe multe dintre jucatoarele nationalei Romaniei, selectionerul Ambros Martin a incercat sa ofere, la cald, o explicatie. “Cehia a fost mai buna pe final si in momentele importante. Au revenit de fiecare data cand au fost conduse, mai ales in momentele critice al meciului”, a spus Martin la Telekom Sport. “Au jucat inteligent cehoaicele. Au jucat rapid mai ales in repriza a doua cand au avut nevoie. Fetele noastre au fost mai obosite si am jucat sub presiune. N-am stiut sa gestionam presiunea, n-am fost norocosi. Trebuia sa fim mai relaxati”, a adaugat Martin. Curios este ca Martin acuza oboseala echipei in conditiile in care la ultimul meci din grupe, pierdut la scor in fata Frantei, titularele de drept au fost odihnite si care, cu exceptia Cristinei Neagu (13 goluri din 27 ale Romaniei), au avut o evolutie lamentabila. Romania a oferit Cehiei nu mai putin de 20 de minute de superioritate nume-rica, in conditiile in care Cehia a avut doar patru eliminari pe intreaga durata a partidei.