La revedere Bolivia, bun venit Argentina!

Emanuel Gyenes a trecut cu bine peste cei aproximativ 1.000 de km făcuți fără asistență tehnică și la altitudini minime de 3.200 metri și maxime de 4.800 metri, ajungând în Argentina pe locul 27 în clasamentul general. Ediția nr.40 a celui mai dur rally-raid din lume se va încheia sâmbătă, 20 ianuarie, în Cordoba. Duminică, 14 ianuarie, s-a desfășurat ultima etapă boliviană din Dakar 2018, condițiile meteo forțându-i pe organizatori să anuleze proba specială și să recomande, încă de ieri, coborârea cât mai repede către Salta, Argentina. Practic, bivuacul din Tupiza a devenit o mare capcană plină de noroi din pricina ploilor căzute în ultima vreme, iar echipele de asistență tehnică nu aveau cum să pregătească vehiculele pentru etapa următoare. Aceste dificultăți venind după ce concurenții au avut de parcurs aproximativ 1.000 de km de probă specială fără asistență tehnică, pentru că la Tupiza au venit după o etapă maraton. Cu alte cuvinte, în bivuacul dintre etapele 7 și 8, cel stabilit în Uyuni, au fost pe cont propriu. Proba specială din etapa 8 (14 ian) a fost cea mai lungă din acest an măsurând 498 de km. Către finalul probei s-a ajuns la o altitudine de 4.800 de metri și nu a fost deloc simplu pentru rideri și motociclete. Traseul ultimelor probe speciale din Bolivia a fost unul plin de treceri prin râuri, dune mici, iarba cămilei și noroi, iar, așa cum a descris-o Carlos Sainz, proba specială de ieri a fost, în ultima parte, ca o lungă probă de WRC.

”Emanuel Gyenes #28 Autonet Motorcycle Team: „Am terminat cu bine și a doua parte a etapei maraton. Ieri (13 ianuarie) au fost 425 de km de probă specială. A fost foarte dificil. Am avut 80 sau 90 de km de dune cu iarbă și cum am fost la altitudine mare motocicleta nu avea putere. Iar după aceea au fost foarte multe locuri cu noroi pe care trebuia să le ocolești. Dar chiar și așa a intrat foarte mult noroi la radiatoare și motocicleta nu mai avea răcire. Astăzi (14 ian) au fost 500 km de probă specială, dar foarte rapid, în multe locuri au fost pericole care nu erau specificate în roadbook și am și văzut, din păcate, un concurent care a căzut destul de rău și apoi am redus puțin ritmul ca să nu pățesc și eu ceva. Mă bucur că sunt aici și abia aștept să ajung în Salta, unde este puțin mai cald și sper să reușesc să scap de răceala aceasta, care îmi face zile negre de patru etape. ” Azi, 16 ianuarie, Dakar-ul 2018 se va relua după ce astăzi este o zi de tranzit între Tupiza și Salta, pentru cei care nu au reușit să plece noaptea trecută din Bolivia. Prima etapă din Argentina (16 ian, Salta – Belen) are 424 km de legătură și 373 km de probă specială.