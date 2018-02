Adversarele echipelor SCM Craiova şi HC Zalău

Formatiile SCM Craiova si HC Zalau si-au aflat, marti, adversarele pe care le vor intalni in faza sferturilor de finala in Cupa EHF la handbal feminin. Craiova se va duela cu Handball Club Lada, ocupanta locului doi in campionatul Rusiei sezonul trecut si o echipa extrem de puternica, in timp ce Zalaul lui Gheorghe Tadici va avea o misiune facila cel putin pe hartie contra formatiei Kestamonu Belediyesi GSK, campioana Turciei. La Kestamonu evolueaza pe postul de portar si Anca Rombescu. Practic in lotul acestei echipe sunt doar trei jucatoare din Turcia. Ambele echipe romanesti vor disputa meciurile tur pe teren propriu pe 3 sau 4 martie. Returul va fi o saptamana mai tarziu pe terenul advers. Celelalte doua sferturi de finala programate sunt: Vipers Kristiansand – Brest Bretagne si derby-ul nordic intre Viborg si Larvik, doua dintre echipele care au scris istorie in Liga Campionilor.