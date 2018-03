Premiu pentru ACR Satu Mare la Gala “Laurii Pilotajului Românesc”

Duminica, 11 martie 2018, la Sibiu, in cadrul galei “Laurii Pilotajului Romanesc”, a avut loc premierea celor mai buni sportivi care au participat, in anul 2017, in competitiile de motorsport incluse in Campionatele ACR.

La eveniment au parti-cipat peste 120 de sportivi si invitati care au putut urmari inmanarea trofeelor celor mai buni piloti ai fiecarui campionat ACR.

Printre ei, si multi satmareni care s-au facut remarcati in competitiile organizate in 2017 la nivel de ACR-FIA.

Prezent luni seara in cadrul emisiunii Saptamana sportiva de la Nord Vest TV, directorul ACR Satu Mare, David Seletye, a vorbit despre gala de la Sibiu si despre premiul luat de ACR-ul satmarean.

„Am fost declarati cei mai buni organizatori, cu cele mai multe competitii avute in 2017. Este o onoare pentru noi, iar faptul ca de la an la an echipa noastra e tot mai solicitata la organizarea de evenimente in tara ne onoreaza si ne si ambitioneaza in acelasi timp”, a spus Seletye.

Acesta a vorbit si despre sezonul 2018 al Campionatului International de Rally Sprint ce debuteaza sambata la Satu Mare.

„Vom avea iar cinci etape si incepem din Poligonul ACR, urmand sa ne desfasuram si in Centrul Nou , la Baia Mare si Carei, iar in toamna din nou in poligon. Nu lipsesc etapele de VTM de la Luna Ses , Salaj si probabil Bistrita. Va fi un nou sezon incarcat pentru pasionatii de motorsport”, a punctat Seletye.

La eveniment au fost prezenti si organizatorii campionatelor, care, cu aceasta ocazie, au prezentat un bilant al anului 2017, pentru fiecare disciplina in parte, precum si planurile de dezvoltare a competitiilor in anul 2018.

Au fost premiati cei mai buni sportivi participanti in urmatoarele campionate:

Campionatul de Rally Sprint

Campionatul de Viteza pe Traseu Montan

Campionatul de Indemanare – Autotest

Campionatul de Viteza pe Circuit

Campionatul de Anduranta pe Circuit

De asemenea, au fost premiati si pilotii participanti in competitiile internationale, organizatorii de evenimente motorsport, precum si oficiali si traineri care si-au adus contributia, in 2017, la dezvoltarea motorsportului din ACR.