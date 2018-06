Beckham visează la o finală Anglia – Argentina

Fostul international englez David Beckham si-a exprimat optiunea in ceea ce priveste echipele pe care le vede in finala Cupei Mondiale din aceasta vara.

Anglia si Argentina nu au convins in primele lor meciuri la turneul final din Rusia, insa pentru Beckham optiunile sunt cat se poate de clare.

Beckham vede o finala intre cele doua echipe la Moscova pe 15 iulie.

“Cred ca Argentina va juca finala impotriva Angliei, iar in mod evident optiunea mea pentru castigatoare este Anglia”, a spus Beckham.

Anglia a ajuns ultima oara in sferturi la editia din 2006, iar de la castigarea unicului trofeu mondial in 1966 englezii au mai ajuns o singura data in semifinale, in Italia 1990.

In functie de locurile pe care le vor ocupa in grupele din care fac parte, Anglia si Argentina se pot intalni si in semifinale sau, in cazul unor surprize majore, nu se mai intalnesc deloc si visul lui Beckham se spulbera.

Până la o finală Argentina-Anglia am avut ieri Danemarca-Australia 1-1. Cu danezii complicându-și existența. În schimb, grație sistemului video ( VAR) australienii obțin primul punct și mai speră la o calificare miraculoasă în faza a doua.

Ne așteaptă un week-end spectaculos la Mondiale. În care vom afla dacă Germania, campioana mondială en titre, e capabilă să rămână în cursa pentru un nou titlu. Ori dacă Brazilia își va da drumul la samba în fața costaricanilor… Mexic, Belgia , Serbia și de ce nu Elveția pot face pași importanți spre faza a doua.