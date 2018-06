Cantitatea de alcool care scurtează viaţa

Multe lucruri interesante sunt de găsit în ziarele româneşti ce apar în Montreal. M-am gândit să vă fac cunoscut lucrurile utile, legate de consumul de alcool crescut în România, care face rău organismului şi riscă să ne scurteze viaţa. Potrivit unui studiu foarte serios realizat de Canadian Centre on Substance, cantitatea maximă de alcool recomandată în prezent pentru femei este de nu mai mult de două băuturi pe zi, pentru cel mult zece pe săptămână; la bărbaţi cantitatea este de maxim trei pahare pe zi sau 15 pe săptămână. Organizaţia Mondială a Sănătăţii avertizează că alcoolul ucide în fiecare an 3,3 milioane de persoane pe plan mondial, mai mult decât SIDA, tuberculoza şi actele de violenţă la un loc. Consumul de alcool are efecte negative asupra a peste 200 de maladii, potrivit OMS.

Circa 6% din totalul deceselor din lume (7,6 % la bărbaţi şi 4% la femei ) cauzate de boli infecţioase, accidente de circulaţie, omucideri, maladii cardiovasculare, diabet, sunt asociate cu consumul de alcool, în fiecare an. Asta înseamnă un deces la fiecare 10 secunde.

În plus, situaţia pare să se înrăutăţească pe măsură ce ţările cu populaţii mari beneficiază de o creştere a nivelului de viaţă, deşi ţările bogate (SUA şi Europa Occidentală) rămân cei mai mari consumatori, consumul de alcool a crescut în ultimii ani mai ales în India şi în China, în timp ce acesta a rămas stabil în ţările din cele două Americi, Europa şi Africa.

Potrivit estimărilor OMS, consumul anual de alcool din China va creşte până în 2025 la 1,5 litri pe persoană. Totuşi, ţara cu cel mai mare consum de alcool din lume este Lituania, urmată de Belarus, Republica Moldova, Rusia şi România. Lituanienii au un consum mediu de 18,2 litri de alcool pe cap de locuitor. Media globală este de 6,4 litri de alcool pe cap de locuitor. În Uniunea Europeană, România se află pe locul 3, iar dacă întreaga cantitate s-ar traduce în halbe de bere, atunci un român bea în medie 685 de beri pe an. La nivel mondial, ¼ din consumul de alcool scapă controlului autorităţilor, dar acest procent este mult mai ridicat în ţările în care consumul de alcool este interzis sau rău văzut în societate, ca în ţările din estul Mării Mediterane sau în ţările din Asia de Sud-Est. Or, alcoolul produs ilegal prezintă numeroase pericole pentru sănătate din cauza toxicităţii sale.

Un pahar de vin la prânz sau la cină are efecte benefice . Se pare totuşi că alcoolul este mai periculos decât se credea.

Teodor Curpaş