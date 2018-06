Dramatism, suspans și o campioană decisă la lovituri de departajare!

Careiul demonstrează încă o dată că la nivel de juniori domină fotbalul județean. După ce echipa Liceului Teoretic Carei a devenit campioana națională la ONSS, iată că acum și la ”fotbal în 11” echipa fanion a orașului a reușit să câștige un titlu de campioană.

Victoria Carei a câștigat finala la juniori A după un meci nerecomandat cardiacilor. Elevii lui Tabi Zsolt au trecut prin mari emoții în meciul cu Turul Micula și au reușit să cucerească trofeul abia după executarea loviturilor de departajare. După o primă repriză echilibrată, la finalul ei, miculenii au deschis scorul în minutul 41 prin Mașlinca după o lovitură de colț.

La reluare Victoria a căutat egalarea și s-a aruncat în atac… Doar că elevii lui Gyula Sandor au reușit golul de 2-0 după un contraatac fructificat de Radu Varga… Și se părea că trofeul va merge , în premieră, la Micula… Doar că jucătorii careieni au crezut în șansa lor până la capăt iar ultimele 10 minute au fost pline de dramatism. Boldizsar a înscris pentru 1-2. Peste 60 de secunde arbitrul Ovidiu Mazilu a acordat un penalty pentru Victoria doar că portarul Turului, Rareș Pop, a parat lovitura lui Nylvan și Micula a rămas în avantaj… Nu însă pentru mult timp căci cu patru minute înaintea finalului Mazilu le mai acordă o șansă careienilor… Un nou penalty iar de data aceasta Mark Hevele înscrie… 2-2



Se ajunge la loviturile de departajare…Portarii se evidențiază și apără primele lovituri… E tot 2-2 după prima serie. Apoi se înscrie până la ultima serie… Alex Bonea de la Micula a trimis pe lângă poartă iar Mark Varga a transformat ultima lovitură și a declanșat bucuria în tabăra Victoriei…

Victoria nu are prea mult timp de odihnă… Vineri de la ora 17,30 careienii vor juca manșa tur a duelului din zona Campionatului Național. Elevii lui Tabi Zsolt vor întâlni la Baia Mare pe Minerul, campioana Maramureșului.

Au arbitrat Ovidiu Mazilu la centru, Sergiu Neichi si Pop Emanuel la cele două margini.

Victoria Carei: Daniel Preg, Mark Varga, Nyeki Kevin, Claudiu Mihale(c), Ghic Gilbert, Catalin Marneanu, Boldizsar Edmond, Nyilvan Rares, Bakai Balasz, Koter Raul, Hevele Mark

Rezerve: Claudiu Varga, Schuller Istvan, Alex Babiciu, Renad Silaghi, Hohagyi Alex, Toca Florian, Balog Ferenc, Boros Istvan, Szilagyi Brian

Turul Micula: Rares Pop, Marius Bora, Viorel Oncea, Catalin Sabou, Vasile Oncea,Alex Bonea, Mate Varga, Zoltan Mizsei, Iurcea Mihai, Paul Maslinca, Arnold Bora

Rezerve: Radu Varga,Szocsi Krisztian, Priala Onisim, Cut Timotei, Arnold Moroz, Dobos Mark, Zsiga Zsigmond

”Din pacate, am pierdut aceasta finala. Am avut meciul in mana, insa oboseala si-a spus cuvantul, de duminica jucam intr-una, e foarte greu, noi stim cum ne-am lins ranile si cum am ajuns aici. Eu cred ca am facut o figura frumoasa. De 70 si ceva de ani de cand e Turul Micula nu s-a ajuns la o astfel de performanta la nivel de juniori. Eu am venit in iarna aici si am intalnit un grup foarte frumos si unit. Baietii joaca din placere si isi dau sufletul pe teren. Sunt mandru de ei si le urez multa bafta mai departe ! Felicit si echipa din Carei si le urez multa bafta pe aceasta cale”, ne-a spus portarul celor de la Turul, Rareș Pop.