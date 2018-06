VIODE/FOTO. Mitingul ”cămășilor albe” PSD. Peste 200 de mii de persoane au protestat sâmbătă seara împotriva abuzurilor din justiție și a statului paralel

Peste 200 de mii de oameni s-au aflat sâmbătă seara în Piaţa Victoriei, la cel mai mare miting PSD dedicat abuzurilor din Justiţie. Manifestațnții au fost îmbrăcaţi în alb, pentru a simboliza puritatea. Manifestaţia a fost una de protest faţă de “abuzurile din justiţie”, iar pe scenă au urcat lideri precum Lia Olguţa Vasilescu, C.P.Tăriceanu, Liviu Dragnea sau premierul Viorica Dăncilă. Mulțimea a scandat „Dragnea președinte”.

Discursurile liderilor PSD au început în Piaţa Victoriei cu Gabriela Firea care a avut ca temă principală: ”Trebuie să ne apărăm libertatea!”

“Dreptul românilor este sfânt, votul românilor este sfânt, nu mai putem accepta în ţara noastră să votăm, să avem alegeri libere, să avem un parlament stabil, să avem un guvern legitim şi alticineva cu geacă roşie, participând la mitinguri ilegale să ne confişte votul românilor. Mitingul nostru este legal, autorizat, noi suntem cei care respectăm legea. Această Piaţă a Victoriei trebuie să fie a tuturor românilor care ştiu ce înseamnă democraţia. Această piaţă nu mai trebuie să fie confiscată de oameni plătiţi de interese contrare ţării nostre”, a adăugat Firea.

Apoi președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a arătat în cuvântul său că simte vânt de libertate.

”O democraţie adevărată înseamnă o justiţie corectă, separaţia puterilor în stat, respectarea rezultatului alegerilor libere. Vreţi să trăiţi din nou într-un stat poliţienesc în care unul din trei români sunt supravegheaţi? Statul paralel e cel mai mare duşman al nostru. Sunteţi duşmanii României? Sunteţi o ameninţare? Atunci ce a fost în mintea SRI şi DNA să ne transforme pe toţi în ţinte? Cum se explică faptul că Kovesi a devenit mai importantă decât Constituţia? Sunt convins că nu veţi accepta să spuneţi că securitatea nu a murit, ci doar s-a transformat. Ea vrea să fie din nou la putere. Acum nu mai are în spate tancurile sovietice, dar s-a instalat pas cu pas. Din 2008 până azi mii de români au căzut victime ale noii securităţi. Noua securitate are doi părinţi: Traian Băsescu şi Klaus Iohannis. Traian Băsescu a creat noua securitate şi Klaus Iohannis o foloseşte împotriva opozanţilor politici. Sunt convins că nu vă veţi lăsa intimidaţi”, a spus Tăriceanu.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că rezultatul votului românilor trebuie respectat, iar abuzurile trebuie să fie respinse.

”Rezultatul votului românilor trebuie respectat. Abuzurile din Justiţie trebuie să fie stopate, trebuie să închidem epoca urii şi a dezbinării. Iată care este diferenţa dintre noi şi cei care ne împiedică să guvernăm. Noui am mărit salariile românilor. Ei au fost împotriva măririi salariilor şi le-au tăiat atunci când au fost la guvernare. Noi am mărit pensiile românilor. Ei au fost împotriva măririi pensiilor şi le-au tăiat atunci când au fost la guvernare. Noi am început refornma în Justiţie. Ei se opun. Nu vom ceda presiunii, nu vom ceda în faţa abuzurilor”, a spus Dăncilă.

Liviu Dragnea a urcat pe scenă, după ce a fost prezentat ca persoana care ţine piept abuzurilor. Discursul acestuia s-a axat ceea ce înseamnă abuzurile și statul paralel.

”Statul paralel trăieşte şi pe picior mare, are cheltuieli uriaşe, toţi hrănim această maşinărie uriaşă cu care se înfrâng destine. Am plătit sute de milioane de euro pe interceptări. E mult prea mult. Nu mai putem accepta, cei care au făcut abuzuri trebuie să răspundă, să plătească din buzunarul lor, nu din buzunarul nostru. De ce vor să saboteze democraţia? Au două motive: guvernarea noastră are succes. Merge atât de bine încât au crescut şi veniturile securiştilor. reşedintele Iohannis păstoreşte acest sistem acum. Fără statul paralel, el nu ar fi câştigat procesul pe care toţi ceilalţi primari l-au pierdut. Cu statul paralel în spate, Iohannis îndrăzneşte să ameninţe guvernul, să nesocotească CCR. Am hotărât să ieşim şi noi şi dacă nu vor înţelege că regimul lor s-a sfârşit, vom veni din nou şi vom veni mai mulţi şi nu vom mai pleca pentru că suntem hotărâţi să mergem până la capăt. Românii s-au trezit din somnul cel de moarte în care-l adânciră barbarii de tirani. Aşa să ne ajute Dumnezeu. Victorie!”, a arătat președeintele PSD.