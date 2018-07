Echipa de fotbal a CSM-ului, la început de drum

Anunțat la începutul anului după ce Olimpia 2010 și-a încetat activitatea în liga a 2-a, noul proiect fotbalistic al municipalității sătmărene începe să prindă contur.

Înființată ca secție în cadrul Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, echipa de fotbal a avut ieri primul antrenament. Sub comanda antrenorilor Ritli Zoltan, Csik Tibi și Paul Levente, jucătorii noii echipe a Sătmarului s-au antrenat pe stadionul Olimpia.



Deocamdată se vorbește doar de închegarea unei echipe competitive și de aducerea jucătorilor sătmăreni la clubul municipal. Ritli Zoltan a oferit și o scurtă declarație la început de drum:

„Este un nou proiect cu sprijinul primariei si al consiliului local. Incercam sa strangem toti jucatorii buni din Satu Mare. In primul rand, ca obiectiv, dorim sa facem o echipa competitiva, cu care sa jucam un fotbal frumos. Daca putem, pe parcurs ne mai intarim, sa vedem, in iarna pana unde ajungem cu echipa, si atunci in ianuarie sa ne propunem un alt obiectiv. Deocamdata avem un lot echilibrat. Avem jucatori cu un CV bun, cu experienta in Liga a 2-a, Liga a 3-a. Dorim jucatori care vin din Liga a 4-a si au calitati. In principiu, toti jucatorii pe care i-am adus au valoare. Ideea este ca prin parcursul pe care o sa-l avem si prin jocul frumos prestat sa vina cat mai multi spectatori sa ne vada. Bineinteles, pregatim jucatorii ca sa castigam toate meciurile. Este un sistem bun ce se doreste acum in Liga a 4-a. In campionatul trecut, pe perioada returului am antrenat la Dorolt. Se pare ca Liga Elite nu functioneaza, am jucat prea putine meciuri. Am jucat un meci, urmat de 2-3 saptamani de pauza. Parerea mea este ca asa s-a echilibrat campionatul. Si din punct de vedere financiar va fi bine la fiecare echipa, ca sa nu faca deplasari mari. Vor fi costuri normale. Suntem intr-o grupa grea. Nu ne e frica de competitie. Chiar ne pare bine sa jucam jocuri cat mai puternice. Asa-i placut la fotbal. Pentru mine chiar e bine, cand sunt echipe valoroase. ”