VARu în fotbalul județean

Cu bune, cu rele , fotbalul județean a mai trecut peste un sezon. Iar Adunarea Generală a AJF-ului de sâmbătă ne-a adus un nou sistem competițional. Unul în care vom avea, în premieră pe țară, o ligă a 4-a cu trei serii. Iar 39 de echipe pot visa la titlul de campioană.

Ședința n-a fost una deloc lipsită de momente tensionate , la fel cum am avut și personaje hazlii care nu și-au mai votat nici propriile propuneri… Dar despre ședință am scris pe larg în ediția de luni a GNV…Acum am vorbi despre o propunere venită la repriza a 3-a. La discuțiile venite la un pahar de apă plată cu lămâie. Printre altele s-a vorbit și despre sistemul arbitrajului video. Astfel, din toamnă se va introduce obligatoriu VAR-ul pe toate terenurile din județ. Mai precis, la teren, echipele organizatoare trebuie să aibă un sac cu VAR. În caz de ploaie abundentă. ”În unele zone ar putea fi înlocuit cu un sac de făină… Avem zone unde făina e mai ieftină ca varul!”, au glumit oficialii AJF-ului…

Numai să nu ne trezim cu meciuri în care arbitrii ies de pe teren albi ca varul. La față…