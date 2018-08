Povestea cutremurătoare a negreșteanului care a supravieţuit tragediei din Genova

Un pod rutier din zona Genova – Ponte Morandi – s-a prăbușit marți, 14 august, la orele prânzului, odată cu mașinile aflate pe el. Protecţia Civilă a anunţat un bilanţ de 43 de morţi confirmaţi şi 15 răniţi – dintre care 12 în stare gravă. Există de asemenea câteva persoane date dispărute.Trei copii cu vârste cuprinse între opt şi 13 ani se află între victime, dar şi trei francezi, trei chilieni şi doi români, potrivit serviciilor diplomatice ale acestor ţări.

Un negreștean, care locuieşte în apropierea podului din Genova care s-a prăbuşit peste autostrada A10, a povestit în exclusivitate pentru Gazeta de Nord-Vest momentele cumplite de după prăbuşirea podului.

“Stau în Genova de 18 ani și locuiesc la o distanță de doar 2 kilometri de pod. Îl traversam zilnic și nu pot să cred nici acum ce s-a întâmplat”, povestește negreșteanul.

Catlan Grigore a avut zile. Doar așa se poate explica faptul că a scăpat ca prin minune de moarte. Diferența a făcut-o o decizie luată în ultima clipă.



“În ziua în care s-a produs tragedia am pornit spre aeroport cu mașina pentru a veni în România, în concediu. Când am fost în apropierea podului, traficul a fost infernal și am decis să merg prin altă parte pentru a evita aglomerația. Dumnezeu a vrut să fie așa, la cinci minute după ce am luat decizia de a merge prin altă parte s-a produs marea tragedie.” a declarat încă vizibil emoționat Catlan Grigore.

Catlan Grigore a ajuns cu bine acasă în Negrești și în weekend-ul care s-a încheiat a participat alături de familie la “Zestrea Oașului” Zilele Orașului Negrești Oaș. Acesta a urcat pe scenă și în memoria celor care au decedat a fost ținut un moment de reculegere.

Secțiunea din Ponte Morandi s-a prăbușit în jurul prânzului, în timpul unei ploi puternice.

În imaginile publicate în presa italiană se observă podul pe jumătate rupt și porțiunea de autostradă prăbușită alături. Suprafața afectată pare a fi de câteva zeci de metri lungime.

Un camion a rămas la marginea rupturii, scăpând ca prin minune de tragedie.



Podul Morandi, cunoscut şi ca “Podul Brooklyn” al Genovei, trece peste un curs de apă, peste calea ferată şi o serie de blocuri de locuinţe şi depozite, la o înălţime de circa 50 de metri, constituind o legătură-cheie între autostrada Milano-Genova şi autostrada care leagă Genova de Franţa. De regulă este intens circulat. Prăbuşirea s-a produs cu puţin înainte de ora prânzului, pe timp de furtună, iar unii martori au afirmat că s-a fisurat după ce a fost lovit de fulger, informaţie ce nu a fost confirmată de şeful agenţiei italiene pentru protecţia civilă, Angelo Borrelli.

Raluca Jofi