FOTO. Carrefour a INAUGURAT cel mai mare HIPERMARKET din Satu Mare. În Shopping City Satu Mare

În ajun de Moș Nicolae, Carrefour România a deschise primul său hipermarket din Satu Mare, în cel mai nou centru comercial din oraș, Shopping City Satu Mare. Acesta este al 34-lea magazin de tip hipermarket deschis de Carrefour pe piața românească și cel mai mare din oraș.

Un univers de peste 55.000 de produse îi așteaptă pe sătmărenii care vor să se delecteze cu surprize în prag de sărbători. Conceptul magazinului are la bază 2 elemente. În primul rând, e vorba de magie gastronomică: produse proaspete de la producători locali, sute de produse bio, dar și surprize exotice, precum tamarrilos-ul columbian, rambutan, tamarind sau nuci de cocos thailandeze. Deliciile culinare nu se opresc aici, ele sunt completate de o gamă rafinată de pește proaspăt și fructe de mare (de la somn și păstrăv, la stridii, scoici Saint Jaques sau pește spadă). De asemenea, sătmărenii vor găsi peste 3.000 de produse marcă proprie, prezente exclusiv la Carrefour sub brandurile Drag de România, Terre D’Italie sau Reflets de France, dar și produse realizate în parteneriat cu fermierii români, sub conceptul de filiere ale calității – morcovi din Dobrogea, cartofi de Covasna, sau celebra vită Angus.

Și pentru că este luna cadourilor, Carrefour aduce sătmărenilor peste 2.000 de tipuri de jucării – de la urși gigant și roboței dansatori la console de gaming, alături de sute de modele de decorațiuni de Crăciun. Ideile de cadouri pentru familie și prieteni se întind pe zeci de categorii: gadgeturi pentru smart-homes, LED TV, produse și accesorii pentru îngrijirea casei, aparatură fitness, produse cosmetice, nenumărate tipuri de electronice, electrocasnice și până la produse și accesorii auto. În același timp, exclusiv la Carrefour poate fi găsită gama Tex, cu una dintre cele mai apreciate colecții de îmbrăcăminte pentru întreaga familie (premiată de revista Forbes în 2017 și 2018). Iar pentru cei care se decid greu în alegerea cadourilor, Carrefour le pune la dispoziție carduri cadou – un mod de a te bucura când vrei de lumea surprizelor Carrefour.

Experiența cumpărăturilor este completată de inovații, tehnologie și servicii exclusive: sisteme moderne de plată, aplicație Carrefour Pay (scanezi și plătești), case self check-out, rate fără dobândă prin cardul Carrefour Mastercard, case prioritare pentru familie – fără produse nerecomandate minorilor.

„Suntem încântați de inaugurarea noului magazin din Satu Mare, deoarece acum le putem oferi sătmărenilor mai mult decât un loc pentru a-și face cumpărăturile. Carrefour Satu Mare va fi o experiență în sine pentru toată familia. Sunt sigur că produsele de calitate pe care le oferim, de la mâncare și haine până la electrocasnice, dar și prețurile bune, vor ajuta locuitorii din Satu Mare să își construiască un stil de viață mai sănătos, păstrând specificul culturii gastronomice locale și, în același timp, să se mențină într-un buget rezonabil. Experiența cumpărăturilor va deveni tot mai simplă și mai plăcută datorită serviciilor noastre moderne și a inovațiilor tehnologice. De asemenea, sprijinim comunitatea locală prin crearea a peste 250 de noi locuri de muncă în cele mai moderne condiții, derularea de programe de pregătire profesională pentru angajați, dar și prin comercializarea a sute de produse provenite de la producătorii locului, o prioritate pentru noi” , a declarat Valentin Papancea, Director hipermarket Carrefour Satu Mare.

Caracteristicile noului hipermarket Carrefour, situat în str. Careiului nr. 17:

55.000 de produse, din care 3.000 de produse marcă proprie

suprafață de vânzare de 515 m 2

250 de angajați

aproximativ 1.000 de locuri de parcare, gratuite

24 de case de marcat, dintre care 6 case rapide „SELF SERVICE ”

WI-FI gratuit

program: luni – duminică 8:00 – 22:00

program special de sărbători : luni – duminică 8:00 – 23:00

: luni – duminică 8:00 – 23:00 contact: 0374 668 900

Universul gastronomic Carrefour este întregit de cele 300 de sortimente de carne roșie și pasăre și peste 100 de sortimente de pește proaspăt și fructe de mare, pentru a satisface astfel așteptările fiecărui client care trece pragul magazinului.

Specialiştii de la raioanele de legume-fructe, pește și măcelărie, gastronomie și brutărie-cofetărie sunt pregătiți să le ofere clienților sugestii şi informaţii care să îi ghideze în alegerea produselor şi le pun la dispoziţie servicii complementare, precum curăţarea peştelui şi comandarea specială de torturi sau prăjituri.

Acestea sunt însoțite de sute de alte opțiuni și modele, disponibile pe site-ul carrefour.ro, care reunește peste 180.000 de produse non-alimentare. În funcţie de preferinţe, clienţii își pot selecta produsele, apoi fac comanda online şi pot opta pentru livrarea lor la domiciliu, în tot județul, sau pentru ridicarea acestora din hipermarket, prin serviciul Click&Collect.

Clienții Carrefour Satu Mare vor putea beneficia și de următoarele servicii: