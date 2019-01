Gardoş a acceptat oferta de la Poli Iaşi. Ce salariu va avea fundaşul la noul club

Florin Gardoş a acceptat oferta primită de la Poli Iaşi şi sunt şanse mari ca fundaşul central în vârstă de 30 de ani să facă deplasarea cu gruparea din Copou în cantonamentul din Antalya, vineri. Totuşi, în ciuda faptului că şi-a dat acordul pentru a veni la Iaşi, Gardoş spune că mai sunt unele aspecte de pus la punct între cele două cluburi.

”Eu m-am decis, vreau să vin la Iaşi, dar din ce am înţeles sunt alte discuţii între cluburi. Nu pot să intru în detalii. Eu mi-am dat acordul să vin la Poli, dar ei nu s-au înţeles între ei. A fost ca un telefon fără fir… Eu credeam un lucru, ei mi-au spus alt lucru astăzi. Eu nu pot intra în detalii. Aştept să se înţeleagă între ei. Eu am acceptat salariul celor de la Iaşi, m-am pus de acord cu tot ce ţine de mine. Rămâne să se înţeleagă cluburile între ele. Dacă se vor înţelege, voi face deplasarea cu Iaşiul în Antalya”, a declarat Florin Gardoş pentru ProSport.

Florin Gardoş va avea un salariu de 5.000 de euro la Poli Iaşi.

Florin Gardoş este nemulţumit de modul cum îl tratează Devis Mangia, italianul neoferindu-i şansa de a prinde măcar lotul nici când titularii din centrul apărării erau indisponibili. Ultimul meci disputat de Gardoş a fost cel în care a şi marcat unicul gol pentru Craiova, cel cu Sportul Snagov, din Cupa României, încheiat 2-0. „Nu sunt fericit la Craiova fiindcă nu joc şi normal că aş vrea să plec undeva unde să am continuitate”, spunea Gardoş.