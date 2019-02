Tiki-taka CSM!

Șase victorii la rând a legat în 2019 echipa de baschet de la CSM Satu Mare. Iar de la venirea antrenorului spaniol Maikel Lopez echipa nu doar că se impune meci de meci, dar o și face de o manieră categorică.

La fel s-a întâmplat și duminică seara când în faţa unei săli arhipline, sătmărencele și-au surclasat adversarele iar CSM Satu Mare a câștigat clar, 82-41 cu CSM Târgoviște. A fost poate și o revanșă după înfrângerea neașteptată din decembrie când dâmbovițencele au câștigat în prelungiri.

Cele două echipe se vor întâlni și în sferturile Cupei României, pe 27 februarie la Târgoviște și pe 6 martie la Satu Mare… În plus sunt șanse mari ca și în play off-ul Ligii Naționale cele două echipe să se întâlnească în semifinale în cazul în care Mandache & co termină pe doi iar Stoienescu & co pe trei la finalul sezonului regulat.

Partida de duminică a fost echilibrată doar în primele opt minute. Stoienescu a marcat primele 11 puncte ale oaspetelor și a dat ceva emoții defensivei noastre. Oaspetele au condus ultima dată, 14-13, după care preț de 32 de minute fetele noastre, indiferent de formula folosită de Lopez, au zburdat pe teren.

Cu un plus pentru Amukamara și Denson care par de neoprit în fiecare meci. De remarcat revenirea croatei Matea Tavic după accidentarea din noiembrie de la Sepsi… Și faptul că CSM-ul nostru a ținut același ritm alert și același presing și stil de joc până în ultima secundă.

CSM Satu Mare – CSM Târgovişte s-a încheiat 82-41, pe sferturi 18-13, 17-11, 28-11, 19-6.

Urmează deplasarea de miercuri de la Brașov.

CSM Satu Mare: Lloyd – 22p, Denson – 21p (11 recuperări), Amukamara – 20p, Olah – 7p, Baltic – 6p, Mandache – 4p, Lazăr – 2p, Kadar, Huţanu, Pop, Uiuiu, Tavic. Antrenor: Maikel Lopez.

CSM Târgovişte: Stoenescu – 13p, Poole – 12p, Toma – 6p, Kilin – 5p, Coker – 3p, Ghiţa – 2p, Chivu, Neagu, Tănase, Popescu, Vati. Antrenor: C. Tănase.

Rezultatele etapei a 9-a:

CSM Satu Mare – Târgovişte 82-41

Olimpia Braşov – ICIM Arad 53-70

Phoenix Constanţa – Sepsi 41-81

“U” Cluj a stat

CLASAMENT

1.CSM Satu Mare 14/ 4 32

2.Sepsi* 16/ 1 31

3.CSM Târgovişte 9/ 9 27

4.Olimpia Braşov 8/10 26

5.ICIM Arad 6/12 24

6.“U” Cluj 3/14 20

7.Phoenix Constanţa 12/ 8 20

* echipă penalizată de FRB cu 2 puncte

Etapa 10: Braşov – CSM Satu Mare (miercuri, 20 februarie, ora 18:00), Sepsi – “U” Cluj, Târgovişte – Constanţa, ICIM Arad stă.