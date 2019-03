Casa Corpului Didactic – pe mâini bune!

Se spune pe la noi: Omul sfinţeşte locul! Doamne cât adevăr! Îl spun şi eu, acum, la începutul Postului Mare, acum când ne-am revăzut cu instituţia de primă mărime în învăţământ şi cu directorul acesteia. Este vorba despre cunoscutul profesor de istorie, Ioan Viman, om care şi-a dedicat activitatea educaţiei! De ce? Pentru că el este un om educat, om trecut prin şcoli, pe vremea când se făcea carte, om pretenţios cu sine şi cu cei din subordine. Vorbind de “subordine” îmi vine în minte că am participat la inaugurarea Şcolii “Lucian Blaga”, a cărei director era. A trăit momente de excepţie, urmărind ridicarea frumosului imobil de azi, acolo, pe acel maidan, acolo unde festivitatea a fost, pe vremea aceea, fantastică, în ciuda faptului că ploua. Bucuria pe care a simţit-o Ioan Viman nu se poate explica în cuvinte, trăirile sufleteşti sunt imense, iar amintirile nu pot fi şterse, ele rămân pentru o viaţă! Sigur, îl cunoşteam pe Ioan Viman din reuşitele activităţi de conducere, fiind Inspector Şcolar General, om care a condus un sfert din populaţia judeţului, iar ca persoană politică, detaşat de mulţi la număr, a fost om de bază în acest judeţ, consilier judeţean cu nume şi renume!

Cu câteva zile în urmă l-am invitat la o emisiune impusă în judeţ, “Oameni şi fapte”, de data aceasta de pe postul de director al Casei Corpului Didactic, instituţie ce se ocupă cu multe lucruri, încadrată cu personal de specialitate, oameni cu temeinică pregătire, cunoscători ai sarcinilor din fişa postului, dornici să ajute cadrele didactice în obţinerea gradelor didactice, atât de necesare fiecăruia. Păcat că unii nu înţeleg ce înseamnă efortul pentru definitivat, completarea cunoştinţelor în metodică, psihologie şcolară şi pedagogie chiar practică pedagogică – cu care mulţi sunt deficitari din facultate! Dar, iată, la CCD există posibilităţi multiple prin cursuri speciale, prin materiale şi printr-o bibliotecă model pe ţară, prin dotare şi bun simţ! De fapt, la CCD domneşte acest bun simţ, care ar trebui să existe în ţară în orice instituţie! N-am să vă explic de ce, o simţiţi dumneavoastră intrând pe la “funcţionarii” din instituţiile judeţului şi municipiului, o simţiţi şi o trăiţi în spitale, policlinici, chiar şi atunci când te duci să-ţi plăteşti multele “dări” către stat. La noi eşti servit cu greu şi-ţi lasă impresia că ţi-a făcut un serviciu, nu că şi-a făcut funcţionarul datoria! Suntem obişnuiţi şi i-am obişnuit pe mulţi să le oferim “mici atenţii” pentru serviciile lor, oferite prin fişa postului. Nu mai dau exemple, că le întâlniţi la tot pasul şi… o fac fără nici o ruşine! Poate voi filma pentru o emisiune specială la “Oameni şi fapte”!

Am văzut la CCD o continuitate în prezentarea expoziţiilor de pictură a talentaţilor pictori din învăţământ, artişti cunoscuţi, cu lucrări minunate! E o plăcere să intri într-o astfel de instituţie în care domină frumosul, esteticul, sublimul, pe care le putem introduce în viaţa noastră de toate zilele!

Directorul Ioan Viman s-a implicat afectiv, s-a investit, derulând activităţi ce rămân în conştiinţa oamenilor ştiind să atragă valori, în diverse specialităţi, cu care să colaboreze! Aşa este prof. univ. dr. Doru Radosav, plecat de la noi la Universitatea Clujeană, cu care a realizat cartea “Un omagiu al dascălilor sătmăreni făuritorilor Marii Uniri, la un centenar”. Se aminteşte în carte faptul că la Satu Mare, CCD poartă numele “Dariu Pop” nu întâmplător, ca şi importanta activitate diplomatică a dr. Vasile Lucaciu, neuitându-i pe Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voevod, Teodor Mureşan (învăţător din Blaja), Iosif Cosmuţa (Santău) etc. Sunt 22 de studii publicate în carte, autorii fiind eminenţi dascăli sătmăreni, cu prestaţii în toate formele de învăţământ, gimnazial, liceal şi universitar: Alexandru Zotta, Ioan Nistor, George Vulturescu, Nicoleta Cherecheş, Viorel Câmpeanu, Adina Liana Ciupac etc.

La CCD, Ioan Viman continuă frumoasa tradiţie a revistei “Şcoala sătmăreană”, revistă de educaţie pedagogică, ajunsă, cu întreruperi în apariţie, la anul XVI-nr. 23. În numărul 22 din seria nouă, pe copertă se află chipul regretatului profesor de matematică, directorul Colegiului Naţional “Mihai Eminescu”, Ioan Boţ, consilier local, soţ şi tată de excepţie, un coleg pe care nu-l vom uita nicicând! Este o dovadă că Ioan Viman ştie să aprecieze valorile trecutului, dar şi cele din jurul său. În emisiune am amintit şi despre propriii copii ai lui Ioan Viman, fată şi băiat cu studii universitare, care aduc bucurii familiei – poate cele mai mari ce pot exista. A mărturisit Ioan Viman, că nu a acordat maximul de timp discuţiilor pe care trebuia să le aibă ca părinte cu copii lui, dar, treptat, prin alte metode şi ocazii a completat această “scăpare”, pe care a avut-o orice om cu răspunderi importante la nivel de judeţ!

Am discutat şi despre preocupările din trecut ale Astrei şi despre necesitatea reînfiinţării ei la Satu Mare, despre Asistenţa socială, burse pentru elevi şi studenţi etc. Oricum Ioan Viman rămâne un judecător cu figura impenetrabilă a civilizaţiei moderne, el însuşi contribuind la mărirea valorilor societăţii. El crede în sarcasmul ce l-ar merita un studiu consacrat cuvintelor “tari” adresate acestei societăţi în care domneşte ura, invidia, răutatea şi duşmănia! Păcat că timpul pentru emisiune este scurt. Urmăriţi la NVTV emisiunea cu Ioan Viman, sâmbătă, 30.03, ora 21.00, marţi ora 16.00 şi vineri ora 22.00. O discuţie ce merită s-o urmăriţi, pemtru că vă veţi regăsi în multe situaţii amintite!

Teodor Curpaş