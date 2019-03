Tudorel Toader: Am încercat să punem în centrul activităţii cetăţeanul, ce are dreptul să îşi valorifice interesele legitime

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat luni, cu ocazia prezentării bilanţului, că în cei doi ani de mandat a încercat să pună în centrul activităţii cetăţeanul şi drepturile acestuia.

“Sigur, am încercat în cei doi ani de zile (…) ca prin activitatea desfăşurată să pun, să punem în centrul activităţii cetăţeanul, care are dreptul să îşi valorifice interesele legitime, drepturile fundamentale consacrate prin Constituţie, prin legi sau acte normative infraconstituţionale, cetăţeanul care are nevoie de acest serviciu de interes public care se numeşte actul de înfăptuire a justiţiei”, a declarat Toader.

El a adăugat că a încercat, încă de la preluarea mandatului de ministru, să facă o evaluare a situaţiei în care se afla sistemul judiciar.

“De la început am încercat o radiografie a sistemului judiciar, dincolo de documentele pe care le-am primit de la ministrul precedent, dincolo de ceea ce ştiam, ceea ce colegii au împărtăşit, rapoartele de activitate pe anii precedenţi de la autorităţile judiciare, aşadar am încercat să realizăm o radiografie a sistemului judiciar, să observăm ceea ce este pozitiv, ceea ce trebuie consolidat şi dezvoltat pentru acest serviciu de interes public, actul de justiţie pentru cetăţean, să vedem, unde sunt anumite (…) aspecte ce trebuiesc înlăturate, care trebuiesc consolidate. Ca o concluzie generală, sigur că activitatea de înfăptuire a justiţiei s-a realizat şi se realizează în slujba cetăţeanului, dar sigur aţi văzut, am văzut că sunt şi aspecte negative, care trebuiesc eliminate sau care trebuiesc consolidate”, a mai spus ministrul Justiţiei.

Raportul de activitate de 85 de pagini, despre care Tudorel Toader a afirmat că are “o formă în sinteză”, a fost postat pe site-ul Ministerului Justiţiei.

Documentul cuprinde şase secţiuni, dintre care prima, intitulată “Justiţia mai aproape de cetăţean”, se referă, printre altele, la facilitarea accesului la justiţie şi infrastructura sistemului judiciar.

În secţiunea intitulată “O justiţie europeană”, ministrul vorbeşte despre cooperarea juridică internaţională, inclusiv în privinţa drepturilor omului.

Alte secţiuni sunt dedicate rolului Ministerului Justiţiei în procesul de elaborare a actelor normative, relaţia cu profesiile liberale şi eficientizarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Ultima secţiune a raportului de activitate, de peste 20 de pagini, este intitulată “Transparenţa instituţională şi relaţia cu comunitatea”.