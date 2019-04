Cristian Taşcu, sătmăreanul care doreşte să revoluţioneze lumea tenisului cu o carte de specialitate

Cristian Taşcu este un personaj bine cunoscut în peisajul tenisului de câmp din Satu Mare chiar dacă încă este destul de tânăr (36 de ani). Cristian este un şlefuitor de tinere talente, prin mâinile lui au trecut şi continuă să treacă o serie de sportivi care se îndreaptă spre marea performanţă.

“Prima rachetă de tenis am luat-o în mână la şase ani, mentor fiindu-mi tatăl meu, care este şi antrenor de fotbal. Prin anii ’70, când Ilie Năstase era idolul tuturor românilor, tata a început să predea şi acest sport. Printre iniţiaţi am fost şi eu şi fratele meu, Adrian, care m-a depăşit la capitolul performanţă. De la vârsta de 9 ani am avut norocul să-l întâlnesc pe unul dintre cei mai mari antrenori de la noi, pe Jean Dobrescu, o somitate în materie şi cu care am lucrat cam un an de zile, până ce a plecat în Cipru. După plecarea lui am început să fiu autodidact, în sensul că î-mi procuram reviste de specialitate, din SUA, foarte greu de obţinut la acea vreme. Chiar am reuşit să-mi achiziţionez un video rcordez la care vizionam cât era ziulica de lungă tot felul de casete de specialitate. Idolul meu era cum de altfel este şi în momentul de faţă, Pete Sampras”, îşi începe Cristian povestea.



A participat la diferite competiţii interne, fiind de trei ori campion la categoria lui de vârstă la Trofeul Sătmarului, fiind în primii 100 de jucători ai ţării. A continuat să joace până la vârsta de 18 ani însă şi-a dat seama că ar putea fi un antrenor mai bun decât jucător. De altfel deja de la vârsta de 16 ani, preda ore de tenis şi îl ajuta pe tatăl lui în antrenorat. Între timp a urmat Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport de la Oradea pe care a absolvit-o cu brio fiind şef de promoţie şi bursier în toţi anii de facultate.

Din Insula Afroditei în Hexagon

După terminarea studiilor a primit o invitaţie de la fostul antrenor, Jean Dobrescu, pentru a antrena în Cipru. “ Primul meu elev a fost de fapt o domnişoară în vârstă de 15 ani pe care după o muncă interesantă şi asiduă, în doar 4 luni, am reuşit să o aduc de pe poziţia a 7-a la numărul 1, la categoria ei de vârstă şi să treacă la categoria ATF “, ne spune mândru, sătmăreanul.



În frumoasa Insulă a Afroditei, unde a stat patru ani şi jumătate, l-a cunoscut pe cel mai bun tenisman al acestei ţări, Marcos Baghdatis ( n.r fost finalist în 2006 la Australian Open şi semifinalist în acelaşi an la Wimbledon, cea mai bună poziţie ocupată în clasamnetul ATP fiind locul 8, în august 2006) după cum a colaborat şi cu sătmăreanul Rareş Cuzdrorian, fost component de Cupa Davis a Ciprului. După experienţa din Cipru a revenit în România unde nu a stat multă vreme deoarece a plecat în Franţa, la invitaţia unor prieteni de-ai lui, şi unde i s-a îndeplinit unul din marile vise, acelea de a antrena la o importantă Academie de tenis.

“Muratoglou Tennis Academy este una dintre cele mai vestite academii de tenis din lume, situată la sud de Paris, locul unde orice antrenor care doreşte să înveţe meserie trebuie să-şi desăvârşească pregătirea. La început am fost respins, deoarece nu cunoşteam limba, însă aşa încăpăţânat cum sunt i-am bombardat luni în şir cu mesaje până ce la un moment dat mi-au răspuns şi m-au invitat la un interviu. Între timp mă pusesem la punct şi cu limba franceză, ( engleza o vorbeam la perfecţie) şi am reuşit să trec cu bine de acel interviu şi să fiu angajat, având elevi din toată lumea. Cea mai interesantă experienţă am avut-o cu un tip din Africa de Sud (33 de ani) care nu avea decât o mână. Era campionul paralimpic al acestei ţări şi m-a impresionat dărurirea lui cu care juca dar şi modul inedit cu care servea. Aici la Academie am găsit nişte condiţii total propice pentru marea performanţă în tenis, locul de unde au pornit spre marea performanţă jucători precum Marcos Baghdatis, Grigor Dimitrov, Jill Simon dar şi Victor Hănescu, pe care l-am cunoscut personal, un tip deosebit de modest şi cu bun simţ”, rememorează Cristian.

A scris două cărţi care speră să fie bestseller-uri în lumea tenisului

Cristian recunoaşte că munca de la Academia de Tenis a lui Muratoglou l-a ajutat foarte mult în perfecţionarea lui ca antrenor şi a cea ce doreşte să facă în continuare în viaţă. Cu cunoştinţele şi entuziasmul de acolo s-a întors în Satu Mare hotărât să se înhame la munca de antrenorat cu copii de la 8 la 14 ani. Momentan este angrenat şi într-un proiect editorial în sensul că lucrează la două cărţi despre tactica jocului la simplu în tenis. “ Este o lucrare destul de dificilă deorece rar vei întâlni o carte de specialitate în care să fie redactate cu lux de amănunte impresii despre tactica de joc. Lucrez la ea de câţiva ani şi sper ca anul viitor să o termin şi din câte ştiu ar fi unicat mondial. În paralel am scris a doua carte, şi pe care am termionat-o deja. Este vorba de o cărticică, deoarece are doar 50 de pagini, şi care se focusează strict pe o singură lovitură: forheand-ul sau lovitura de dreapta. Lansarea acestei cărţi aş dori să o fac la meciul demonstrativ de la Cluj, din luna iulie, al Simonei Halep şi Marius Copil”, ne dezvăluie Cristian.

Este un polivalent

Orice am putea spune despre Cristian dar în mod sigur putem afirma despre el că nu se plictiseşte niciodată. Pe lângă pasiunea tensisului el mai are şi alte hobby-uri care-l ţin mereu în priză. De pildă adoră expediţiile pe munte, motociclismul, muzica dar şi arta fotografică. “ Cum am puţin timp liber şi mai ales dacă e vreme frumoasă ador să mă caţăr pe munţi dar şi să-mi scot motocicleta din garaj şi să hoinăresc prin locuri interesante. Îmi place de asemenea să compun muzică, după cum sunt foarte interesat de arta fotografică. Acuma să nu credeţi că am nu ştiu ce aparate foto performante. Mă folosec doar de camera foto a telefonului meu şi după ce editez fotografiile eu zic că iese o treabă destul de bună din moment ce am avut privilegiul să expun la Castelul din Carei, un loc unde doar fotografii profesionişti o fac. Până la urmă cred că principalul în viaţă este să-ţi dai seama că niciodată nu este prea târziu pentru orice vrei să faci şi să-ţi urmezi cu încredere visele”, ne spune în final Cristian.

Nicolae Ghişan