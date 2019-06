ASOCIERE Autoritățile sătmărene LUPTĂ împotriva DEZASTRELOR. Comunitățile IMPLICATE

Nu mai puțin de 41 de primării din județul Satu Mare își unesc forțele pentru a lupta împotriva dezastrelor naturale provocate de grindină. În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 51/2019 s-a aprobat încheierea Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Unitățile de combatere a căderilor de grindină (UCG) realizate în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER.

În ședința de mâine a Consiliului Local Satu Mare, va fi spusp dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Unitățile de combatere a căderilor de grindină.

”Având în vedere adresa Consiliului Județean Satu Mare prin care solicită supunerea aprobării deliberativului Acordului de asociere încheiat între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri, acord care conține drepturile și obligațiile părților, declarația primarului municipiului Satu Mare privind acceptul amplasării unei unități antigrindină din sistemul județean antigrindină, pe un teren liber de orice sarcină, care nu face obiectul niciunui litigiu și niciunei revendicări formulate conform legislației din România și susținerea proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, – Prevenirea situațiilor de risc create de căderi de grindină în județul Satu Mare, acronim SILVER, luând în considerare cele ce preced, supun aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre care are ca obiect ,, aprobarea încheierii Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare pe teritoriul cărora se vor amplasa Unitățile de combatere a căderilor de grindină (UCG) realizate în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER “, se arată în expunerea de hotărâre a acestui proiect.

În cazul în care proiectul va fi votat de consilierii locali, va fi aprobată încheierea Acordului de asociere între UAT Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-uri din județul Satu Mare. Este vorva despre municipiul Satu Mare, Comuna Andrid, Comuna Apa, Orașul Ardud, Comuna Batarci, Comuna Beltiug, Comuna Berveni, Comuna Bârsău, Comuna Căuaş, Comuna Ciumeşti, Comuna Cehal, Comuna Certeze, Comuna Craidorolţ, Comuna Culciu, Comuna Doba, Comuna Dorolţ, Comuna Gherţa Mică, Comuna Halmeu, Comuna Hodod, Comuna Homoroade, Comuna Lazuri, Orașul Livada, Comuna Micula, Comuna Moftin, Comuna Oraşu Nou, Comuna Păuleşti, Comuna Pir, Comuna Pişcolt, Comuna Pomi, Comuna Săcăşeni, Comuna Săuca, Comuna Supur, Comuna Socond, Comuna Terebeşti, Comuna Tiream, Comuna Tîrşolţ, Comuna Urziceni, Comuna Valea Vinului, Comuna Vama, Comuna Vetiş, pe teritoriul cărora se vor amplasa Unitățile de combatere a căderilor de grindină (UCG) realizate în cadrul proiectului „Mitigating the negative effects of hail in Satu Mare county”, cod ROHU-102, acronim SILVER, în vederea asigurării suprafețelor de teren necesare implementării și sustenabilității proiectului, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Reamintim faptul că în județul Satu Mare va fi implementat un sistem antigrindină, finanțat prin intermediul unui proiect european transfrontalier.

Sistemul care urmează să fie implementat se bazează pe tehnologia amplasării unor generatoare terestre în 40 de puncte ale județului Satu Mare. Acest sistem va fi identic cu cel dezvoltat pe teritoriul Ungariei. Generatoarele la sol vor intra în acțiune în urma unei avertizări primite din partea Serviciului Național de Meteorologie din Ungaria. Aceste avertizări se bazează pe analiza imaginilor de radar meteorologic, cel mai apropiat și mai modern radar fiind cel din Napkor, județul Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Generatoarele vor intra în funcțiune în mod automat și vor emana particule de iodură de argint, care vor urma traiectoriile naturale ale dinamicii atmosferice și vor fi absorbite de norii de grindină prin mișcarea convectivă a aerului din zonele de instabilitate atmosferică. Particulele de iodură de argint constituie nuclee de condensare, iar prezența lor în nori cauzează reducerea dimensiunilor picăturilor din interiorul norilor și astfel a probabilității formării nucleelor mari de grindină.

Proiectul numit „Atenuarea efectelor negative ale căderilor de grindină în județul Satu Mare” a câştigat finanţare din partea Uniunii Europene prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, cu un buget total de 1.544.205 euro, din care 85% reprezintă finanţare nerambursabilă din fonduri europene.

Bugetul aferent județului Satu Mare este de 866.722 de euro. Finanțarea constituie 98% din cheltuielile eligibile și include finanțarea din partea Uniunii Europene de 85% și cea de cofinanțare națională de 13%. Contribuția proprie asigurată din partea judeţului va fi de 17.343 de euro (2%). Proiectul va fi implementat în 30 de luni, începând cu luna martie 2018.