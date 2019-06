CSM Satu Mare / Răspuns la acuzații

În urma acuzațiilor aduse CSM-ului ,de către consilierului local Ciprian Crăciun primăria Satu Mare a trimis un comunicat în care a răspuns acestora și care îl redăm în rândurile următoare:

’’Atacurile repetate ale consilierului municipal Ciprian Crăciun la adresa CSM Satu Mare sunt pline de demoagie, lipsă de informare și de pricepere. Ciprian Crăciun se lansează pe un tărâm pe care nu-l stăpânește și nici nu-l interesează, acesta necălcând într-o sală de sport pe tot timpul mandatului său de consilier municipal.

Domnul Crăciun a adresat public 9 întrebări Clubului Sportiv Municipal, iar în spiritul transparenței dovedite de-alungul timpului îi oferim informațiile solicitate:

1. Care este bugetul cheltuit de secția baschet în 2018/2019, dar în sezonul precedent?

Domnul consilier Ciprian Crăciun nu cunoaşte faptul că bugetul Clubului Sportiv Muncipal este aprobat chiar de către consilierii locali și că este stabilit nu pe sezon, ci pe an calendaristic, în conformitate cu dispoziţiile legale. Bugetul clubului este atribuit în mod unitar pentru întreg clubul, acesta fiind în cuantum de 3.925.656,82 lei pentru anul 2018.

2. Dacă au fost plătite prime pentru rezultatele înregistrate în sezonul trecut și în ce cuantum au fost aceste prime?

Nu au fost plătite prime în acest sens.

Cu toate acestea având în vedere modificările legislative ale Legii 69/2000 şi a legislaţiei secundare, este permisă expres premierea sportivilor, în condiţiile legii.

3. Cât și către cine au fost plătite aceste prime (jucătoare, antrenori, etc.)?

A se vedea raspunsul de la pct. 2.

4. Cum, când și sub ce formă s-au încheiat contractele foștilor antrenori (Aruajo și Doba)?

Cum? Aceste contracte s-au încheiat prin consimţământul părţilor, asemenea oricărui contract.

Când? În 2016 cu Araujo si în 2017 cu Dobă.

Sub ce formă? Sub formă scrisă.

5. Câte jucatoare au fost plătite în ultimele sezoane, cât și câte minute au evoluat acestea?

Cu privire la minutele evoluate şi a neclarităţii întrebării dvs. («cât şi câte» minute … însă înţelegem neclarităţile dvs. întrucât nefiind prezent la vreun meci de baschet până în prezent, este de înţeles faptul că nu doar principiile cât şi regulile acestui joc vă sunt străine, vă vom elucida însă în cele ce urmează), conform regulilor oficiale a unui meci de baschet, acesta se joacă 40 de minute în 5 jucătoare. Ca atare, jucătoarele CSM Satu Mare au evoluat 160 de minute în total în fiecare meci care nu a avut nevoie de prelungiri, în caz de prelungiri urmând a adăuga 25 de minute la această cifră (5 minute suplimentare x 5 jucătoare) pentru fiecare repriză de prelungiri.

6. Câte datorii are CSM Satu Mare către FRB? Ne lasă aceștia să ne înscriem în sezonul următor până nu le plătiți, din banii sătmărenilor, evident, integral?

La momentul de faţă în evidenţele noastre nu figurează nicio datorie legală şi justificată din punct de vedere real, legal şi obiectiv către F.R.B.

7. Ce sume au fost plătite în ultimii trei ani către impresari? Dar către avocați?

Contravaloarea sumelor achitate către impresari reprezintă aproximativ 10% din valoarea totală a contractului fiecărei jucătoare, aceasta fiind o uzanţă universal acceptată. Ca atare, în ultimii 3 ani, s-au achitat contravaloarea a 10% din contractul fiecărei jucătoare către agentul licenţiat FIBA ce o reprezenta.

Facem precizarea că realitatea actuală este că orice jucătoare de o anumită valoare sunt în cvasi-unanimitate reprezentate de către impresari licenţiaţi în această profesie de către Federaţia Internaţională de Baschet (FIBA) şi funcţionând după un regulament specific.

8. Care sunt cheltuielile celorlalte secții, pe fiecare în parte, inclusiv pentru fotbal (pe care l-ați “îngropat” la Olimpia ca să-i faceți loc Academiei de Fotbal finanțată de Guvernul Ungar)?

A se vedea răspunsul de la pct. 1. În ultimii 3 ani, fotbalul sătmărean a avut cele mai bune performanțe la nivel de juniori din ultimii 20 de ani. Cea mai mare performanță a înregistrat echipa LPS Satu Mare (finanțată de Primăria Satu Mare) care a ocupat locul 3 în ediția 2016-2017 a Campionatului Național de juniori. Echipa de seniori a CSM Olimpia Satu Mare a promovat anul acesta în Liga 3, având în componența sa două treimi dintre jucători sub 21 de ani.

9. Care sunt sumele alocate pe chiriile jucătoarelor? Unde sunt acestea cazate?

Conform dispoziţiilor HCL Satu Mare 179/2018, art. 11, alin. 3, Sportivii, staff-ul tehnic si administrativ al clubului care nu au domiciliul în localitatea Satu Mare pot beneficia, pe perioada contractului de activitate sportivă incheiată, de cazare şi în locuinţe/sau apart-hoteluri inchiriate, respectiv cheltuieli cu utilităţile, conform contractelor de închiriere încheiate de club. Pot fi plătite cheltuieli cu utilităţile (cheltuieli cu energia electrică, apă, canal, gaz, salubritate, TV, internet) cu condiţia încadrării cheltuielilor cu chiria şi utilităţile în media zilnică de 40 lei/persoană/perioadă de cazare în spaţii închiriate. Prin media zilnică se va întelege media cheltuielilor cu chiria şi utilităţile pe întreaga perioadă de cazare în spaţii închiriate pe perioada sezonului competiţional (atât pe perioada rece cât şi cea caldă). Decontarea cheltuielilor cu utilităţile către proprietarii imobilelor închiriate se realizează pe baza documentelor justificative/facturilor emise de furnizorii de utilităţi.

În încheiere, facem precizarea faptului că clubul CSM Satu Mare a fost găsit după perioada de glorie a guvernării locale PSD, respectiv la data alegerilor locale din 5 iunie 2016 când în Municipiul Satu Mare cetăţenii acestui oraş au ales să îşi acorde votul partidului UDMR în situaţia în care echipa de baschet a CSM Satu Mare a avut cel mai ruşinos sezon din istorie, reuşind «performanţa» de a termina campionatul «fără greşeală» respectiv cu 0 victorii şi 20 de înfrângeri, pe ultimul loc din campionat şi trebuia în mod normal retrogradată în liga imediat inferioară, însă prin schimbarea de conducere a clubului reuşindu-se menţinerea CSM Satu Mare în prima ligă baschetbalistică a ţării.

În egală măsură, sub atentul control al execuţiei bugetare manifestat de către partidul din care distinsul domn Ciprian Crăciun, preşedintele clubului din această perioada, domnul Valeriu Neagu, tocmai fusese trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice în legătură cu fapte săvârşite în exercitarea calităţii de preşedinte al clubului.

Considerăm că această interpelare a distinsului domn Ciprian Crăciun are drept efect nicidecum câştigarea capitalui politic scontat, ci dimpotrivă permite dovada profesionalismului managementului clubului CSM Satu Mare în eficienta cheltuire a bugetului clubul.

Astfel, spre exemplu, în anul 2018, clubul nostru a avut un buget total de 3.925.656,82 RON pentru secţiile de baschet, fotbal, înot, scrimă, popice, judo, karate, achiziţii şi personal administrativ cu rezultate remarcabile, cu un buget similar cu cel cu care, în administrarea partidului din care face parte distinsul domn Ciprian Crăciun, clubul reuşea performanţe după performanţe: 0 victorii într-un sezon şi locul 11 din 14 în alt sezon.

Astfel, în anul corespunzător acestui sezon (2018/2019), printre alte performanţe ale clubului nostru, rămâne de menţionat faptul că echipa noastră a fost la 30 de secunde de câştigarea titlului naţional de campioană la baschet feminin şi în egală măsură foarte aproape de cucerirea Cupei României, părărea unanimă a experţilor în domeniu fiind că meciul 5 din finală şi finala Cupei României au fost influenţate decisiv de arbitraj (de altfel şi raportul aruncărilor libere şi a faultelor comise sugerează extrem de clar o astfel de concluzie chiar fără a privi înregistrarea video a acestor jocuri).

Echipa care a câştigat aceste trofee, care a avut doar secţie de baschet feminin (fără fotbal, înot, scrimă, popice, judo, achiziţii şi doar 4 persoane angajate ca personal administrativ) a avut un buget total (conform datelor publice de pe site-ul Ministerului de Finanţe) de 4.006.645 RON în anul 2018. Reiterăm, fără fotbal, înot, scrimă, popice, judo, karate, achiziţii şi doar 4 persoane angajate ca personal administrative. Deci cu un buget mai mare pentru o singura secţie (baschet) decât bugetul a 7 secţii ce produc performanţă ale CSM Satu Mare.

Ca atare, faţă de aceste aspecte obiective, imposibil de contestat, aşteptăm ca distinsul domn Cristian Crăciun, membru al partidului PSD care a adus sportul sătmărean în groapă, să felicite conducerea CSM Satu Mare pentru managementul eficient al fondurilor atribuite.

Pe această cale îi solicităm public distinsul domn Cristian Crăciun, autodeclarat susţinător al sportului sătmărean, să ne precizeze la câte meciuri ale CSM Satu Mare a fost prezent în acest sezon?

Conducerea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare

26.06.2019.