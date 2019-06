Deputatul Ioana Bran, după eșecul moțiunii: „Opoziția a cerut schimbarea guvernului cu un text agresiv, fără nicio propunere de program”



Deputatul Ioana Bran a reacționat după ce moțiunea de cenzură a picat în Parlament, precizând că Opoziția a cerut schimbarea guvernului cu un text agresiv, fără nicio propunere de program.

”Așa cum era de așteptat, moțiunea de cenzură a opoziției nu a trecut! Guvernul se bucură de încrederea Parlamentului și are susținerea acestui for. Jocul democratic a fost pe deplin respectat. Am doar o singură observație: colegii din opoziție au venit să ceară schimbarea guvernului cu un text agresiv, dar fără nicio propunere de program. Mai mult, au continuat să atace guvernarea într-o manieră pe care o speram depășită. Ura gratuită și amenințările nu pot genera bunăstare și pace socială!”, a declarant deputatul PSD de Satu Mare.

Aceasta a precizat că responsabilitatea politică presupune seriozitate și multă muncă.

”Guvernul a muncit mult și a făcut foarte multe lucruri bune pentru români. Rezultatele sunt cunoscute și au fost recunoscute inclusiv de instituțiile europene. În timpul acestei guvernări, în România au fost create 627.000 de locuri de muncă. Au crescut salariile medicilor și ale angajaților din sistemul de sănătate, dar a crescut și salariul muncitorilor din construcții, și salariul minim pe economie. Au crescut alocațiile pentru copii și pensiile vârstnicilor. Subvențiile pentru fermieri au fost acordate la timp, iar agricultura a crescut. Absorbția fondurilor europene pe 2018 a fost de 26%. În 2016, absorbția a fost ZERO, nu știu dacă mai țineți minte!

Exemplele pot continua. Da, mai sunt multe de făcut pentru români și pentru România! Și fiecare dintre noi, cei aflați în Parlament sau în Guvern avem responsabilitatea de a munci în acest sens. Ca parlamentar și om politic, îmi doresc mult mai multă unitate și coeziune în interesul celor care ne-au trimis aici, în Parlament, cu treabă, nu ca să ne pierdem timpul în dispute urâte!” – a conchis deputatul PSD de Satu Mare.

Moţiunea de cenzură ”Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot” a fost respinsă, marţi, de Parlament.

Au fost înregistrate 200 de voturi favorabile, 7 împotrivă şi 3 abţineri, fiind necesare 233 de voturi favorabile pentru ca moţiunea să fi fost adoptată.