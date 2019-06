“Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” sărbătorită la Mănăstirea ce-i poartă numele!

Cu un an în urmă, în acelaşi loc sfânt, cu o mulţime de oameni, P.S. Timotei Bel a fost sfinţit ca episcop al Maramureşului şi Sătmarului! Cu câtă bucurie şi mândrie, în acelaşi timp, P.S. Iustin şi-a amintit de acea zi importantă pentru credincioşii din această aleasă Episcopie. Cu o zi în urmă s-a sărbătorit ziua de naştere a P.S. Iustin, care după spusele părintelui prof. univ. dr. Stelian Tofană de la Universitatea din Cluj Napoca “a împlinit exact 51 de ani plus 7 ani de acasă!”. Prin acestea a spus mult, lăsându-ne să analizăm cele pronunţate şi să ne dăm seama că are atâta dreptate! De ce? Un om care a primit educaţie în familie, în şcoli, prin studii superioare şi chiar prin studii separate privind viaţa şi activitatea Sf. Ioan Botezătorul – tema lucrării de doctorat, completată cu o frumoasă carte ştiinţifică despre Sf. Ioan Botezătorul. ​La eveniment au participat prefectul Darius Filip, directorul DRDP Cluj, Crina Lapusan, primarul comunei Pişcolţ, Vasile Varga, Președintele executiv al PSD Satu Mare,Mircea Govor.

La Mănăstirea Scărişoara s-au petrecut lucruri de neuitat. Altarul de vară a găzduit, în pavazare sărbătorească, pe cei 60 de preoţi veniţi la acest ceremonial “acasă” la Sf. Ioan Botezătorul, acolo unde an de an se întâmplă acest lucru. Mult a lucrat, în anii trecuţi, P.S. Timotei Sătmăreanul la tot ce se poate vedea şi admira la această mănăstire (ca de altfel la toate mănăstirile din Episcopia noastră).

Multă lume venită din împrejurimi, din zona Codrului, din Oaş, din Maramureş, oameni din conducerea judeţului, primari, dascăli, elevi, ingineri şi… majoritatea îmbrăcaţi în frumoase costume naţionale, dovadă a credinţei, a dorinţei de a păstra istoria neamului, datinile şi obiceiurile, portul şi frumoasa limbă românească.



În predică, devenită frumos cuvânt de învăţătură, pr.prof.univ.dr. Stelian Tofană a vorbit atâta de explicit de apariţia Sf. Ioan Botezătorul, menirea lui şi despre trăsăturile de caracter ale acestuia, subliniind doar trei, pe care le-a dezvoltat cu exemple semnificative.

Cu drag au fost primite cuvintele lui P.S. Iustin care ne-a adus aminte frumoasa sărbătoare ce a avut loc cu un an în urmă, felicitându-l pe P.S. Timotei pentru tot ce a realizat în ultimii ani şi mai ales ca episcop, devenind îndrăgit şi apreciat de credincioşii din frumoasa Episcopie a Maramureşului şi Sătmarului. A amintit P.S. Iustin de suferinţele credincioşilor ortodocşi de-a lungul istoriei, dar s-au bazat pe jarul ce a rămas aprins în vatra de cărbuni, care a ars şi a renăscut puterea de a se afirma credinţa noastră ortodoxă. Iată-ne astăzi că putem să ne mândrim cu realizările poporului acesta încercat.



Emoţiile l-au copleşit pe P.S. Timotei la acest ceremonial religios şi le-a transmis în cuvinte ce au pătruns în sufletele credincioşilor. De fapt, atunci când vorbeşte P.S. Timotei, ne-am obişnuit să reţinem cuvintele de îndemn către oameni de a fi mai buni şi mai umani. O ştiu amândoi episcopii noştri, având fundamentul uman şi spiritual la Rohia şi amintind mereu de cel care merită a fi pomenit – I.P.S Justinian. Nu uită niciunul dintre episcopii noştri să-l pomenească şi să-i mulţumească pentru tot ce a făcut!

Sfânta Liturghie Arhierească

​Din soborul de 60 de preoţi, arhidiaconi şi diaconi au făcut parte Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj Napoca, care a rostit şi cuvântul de învăţătură, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, vicar eparhial la Arhiepiscopia Sibiului, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarh mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic şi misionar şi eclesiarhul Catedralei Episcopale “Sfânta Treime” din Baia Mare, Arhim. Teofil Pop, stareţul Mănăstirii Moisei, fost stareţ al Mănăstirii Scărişoara Nouă, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gheorghe Paul, coordonatorul Domeniului Teologie Ortodoxă “Justinian Arhiepiscopul” de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare şi prodecanul Facultăţii de Litere, Pr. Florian Mocan, protopopul de Carei, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Marcel Malanca, protopopul de Oaş, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Pr. Marian Crainic, proin-protopop al Careiului, Protos. Sofronie Perţa, stareţul Mănăstirii “Sfântul Prooroc Ilie” Dragomireşti, Protos. Nifon Neamciuc, stareţul Mănăstirii Strâmtura, Protos. Ambrozie Piticari, duhovnicul Mănăstirii Pietroasa din Borşa, preoţi din parohii ale Episcopiei, arhidiaconi şi diaconi.

​Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic “Anastasios” dirijat de Dr. Iustinian Ioachim Simion.

Hirotesire şi instalarea noului stareţ al mănăstirii

​Prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Protosinghelul Spiridon Belei de la această mănăstire a fost ridicat în demnitatea de arhimandrit, hirotesie făcută de Preasfinţitul Părinte TIMOTEI Sătmăreanul, iar după aceea Preasfinţitul Părinte Episcop IUSTIN l-a instalat ca stareţ al Mănăstirii Scărişoara Nouă, înmânându-i însemnele păstoreşti şi aşezându-l în jilţul de stareţ.

​Noul stareţ are 44 de ani, din care 22 de ani de viaţă monahală şi 17 de slujire clericală.

​Stareţul Spiridon, împreună cu obştea, a oferit celor doi Ierarhi câte o icoană cu Naşterea Sfântului Ioan Botezătoul, pictată pe lemn.

“Crucea Voievodală Maramureşeană” conferită lui Mirel Govor

​Preasfinţitul Părinte IUSTIN a conferit binefăcătorului Mirel Govor “Crucea Voievodală Maramureşeană” ca răsplată pentru binefacerile faţă de mănăstire făcute de-a lungul anilor.

Sunt sigur că mulţimea, peste o mie de credincioşi, s-a întors de la Scărişoara cu sufletele încărcate de bucuria întâlnirii la rugăciuni, în locul potrivit şi cu oameni aleşi şi dragi sufletelor noastre. Astfel de întâlniri sunt oricând acceptate de oameni şi transmit trăiri sufleteşti excepţionale!