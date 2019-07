VIDEO/FOTO-REPORTAJ ÎN EXCLUSIVITATE cu Afdam și Cfaim … A venit vacanța la HOTEL PRESIDENT

Bună seara stimați cititori și bine ne revedem la început de vacanță de vară, după emoțiile Examenului Național și Bacalaureatului, ne aflăm în sfârșit la început de vacanță și-n binemeritatele concedii de relaxare. Vom avea un maraton gazetăresc în trei ediții, timp în care ne vom afla în legătură directă cu Afdam și Cfaim corespondenții noștri, aflați de câteva zile la Complexul Turistic ”President” din Băile Felix, Afdam și Cfaim nelipsiții noștri prieteni de la Agenția de Știri ”Tsev Dron Ed Atezag” cărora le urăm o bună dimineață … Salut băieți v-ați băut cafeluța aceea neagră și revigoratoare DE DIMINEAȚĂ?

Afdam și Cfaim

”Da, da … probabil că pe la voi o fi dimineață, dar noi am ieșit deja de la prima repriză de baie în piscina exterioară a hotelului …” ”Bună ziua doamnelor și domnilor cititori, privitori și ascultători … salutare tuturor, vă urează Afdam și Cfaim”. ”Într-adevăr ne simțim copii în vacanța mare, copii de toate vârstele, și am dori ca vacanțele concediile și minivacanțele prelungite să nu se mai termine niciodată…” ”Ne aflăm de câteva zile într-un loc taaaareeeee COOL, și permiteți-ne ca pentru trei episoade de transmisii în direct, interviuri și relatări să ”redevenim copii” … vorba poetului. Hotelul ”PRESIDENT & Aqua Park resort” din Băile Felix este principalul ”vinovat” al stării noastre de bine și pentru că aici distracția și relaxarea dă tonul Ardealului, ne-am gândit să ne prefacem că suntem puțin bolnavi pentru a ne vindeca de boala rutinei – cotidiene prin acest miracol al Ardealului care se numește ”PRESIDENT”. Bine băieți … văd că ați visat bine, dar e timpul să trecem la muncă.

”Da … da, bine …îl avem alături de noi pe domnul Dumitru Fechete, Manager General al Complexului Turistic ”President” pe care îl salutăm …” Bună ziua domnule Fechete mulțumim că ne-ați acceptat colaborarea prin cei doi colegi de-ai mei, cam pisălogi … ”Bună ziua dumneavoastră cât și tuturor cititorilor publicațiilor voastre.” Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră în Complexul President și-n plin sezon… ”

”… avem foarte mulți clienți care revin la noi” ( Dumitru Fechete – Manager Hotelurile ”PRESIDENT & Aqua Park resort” – Băile Felix

În primul rând … bine ați revenit la noi și ne bucurăm să vă avem aici oaspeți. Vă aflați în Complexul ”PRESIDENT”, care în acest moment are 182 de camere, împărțite pe trei corpuri de clădire: Hotelul President unde suntem axați și ne adresăm în mod special persoanelor care vin la tratament și relaxare. În cadrul acestui hotel funcționează și un centru de sănătate, coordonat de doctorul Moraru unde avem toate gamele de tratament balnear, fiind în jur de 28 de proceduri medicale pe care le putem face, în cadrul acestuia funcționând de asemenea un cabinet de tratament cu produse ”Ana Aslan”, coordonat de doamna doctor Toie, dar și un alt cabinet de tratamente cu produse ”Pell Amar” unde se pot executa împachetări cu nămol, băi de plante, băi cu nămol. Așadar e un Centru de Sănătate unde, pot să spun că acoperim tot ce înseamnă afecțiuni reumatismale, neurologice, post traumatice, boli digestive, cu rezultate extraordinare din punctul meu de vedere, dar și din ce îmi spun clienții și pot să spun cu certitudine, că el este punctul forte al hotelului. Acest lucru este confirmat și de faptul că avem foarte mulți clienți care revin, chiar recent un client ne spunea că este în al 12-lea an de când vine și vine că are rezultate foarte bune în ceea ce privește tratamentul balnear.”

De la bal … la spital

”Șefu … șefu … e de rău!” Ce s-a întâmplat Cfaime și de ce ne deranjezi discuția? ”Șefu … știi Afdam a călcat pe o ”sirenă” … și a ajuns în cabinetul de Kinetoterapie cu oase boțite … glumesc șefu …” ”Șefu sunt Afdam și cer legătura … pentru că mă aflu în cabinetul de Kinetoterapie – masaj din cadrul Centrului de Sănătate ”President” unde îl am ca invitat pe domnul…” ”Bună ziua, mă numesc Pop Petru și vă aflați în Cabinetul de Kinetoterapie al Hotelului ”President” din Băile Felix ca să vă prezentăm procedura de elongație.

Aici îl avem pe domnul Ovidiu care suferă de Discopatie cervicală și eu îi voi aplica procedura de elongație cervicală. Prin această procedură are loc o tracțiune în ax a coloanei cervicale, pentru cazuri de discopatii, tasări ale discurilor intervertebrale. În acest caz, coloana cervicală își reia înălțimea fiziologică a coloanei; în cadrul tasărilor au loc niște apăsări asupra plexurilor nervilor, care se manifestă prin dureri de cap, amețeli, sau dacă sunt cuprinse ramurile interioare … amețeli și dureri în brațe. Pentru a realiza o astfel de tracțiune, este necesar ca pacientul să vină la noi cu un RMN făcut, pentru ca la consultație să observăm dacă nu sunt anumite contraindicații ale elongațiilor”.

”Există posibilitatea ca să se facă RMN-ul în Oradea, chiar în ziua în care se vine la noi. Colaborăm cu un centru de imagistică, domnul doctor prescrie RMN-ul și-n ziua respectivă se și face” ( Petru Pop kinetoterapeut- maseur Complexul turistic President)

Care ar fi timpul necesar pentru tratamentul unor astfel de afecțiuni? Pentru orice afecțiune, timpul necesar ar fi de 10 zile pentru a avea un efect de 5-6 luni, tratamentele trebuind refăcute cam de două ori pe an.

”… ținând cont de afecțiunile pe care le am … cu siguranță va fi obligatoriu pe viitor să revin… va trebui să intre în rutina anuală ( Ovidiu Reșița – Caraș Severin)



Vreți să ne spuneți cum vă simțiți? Foarte, foarte bine … n-am simțit nicio durere, nici un disconfort. Vă simțiți mai eliberat? La momentul acesta nu … nu simt nicio diferență față de dimineață pentru că dosarul medical e foarte complex. Sunteți prima dată la President? Prima dată la Băile Felix și la Baza de tratament … De unde veniți? Din Reșița – Caraș Severin … Cum găsiți condițiile de cazare? Neașteptat de bune, nu ne așteptam … chiar dacă vrei să ai un concediu 100% de odihnă, aici nu simți nevoia să pleci din complex … e totul foarte bine organizat și pus la punct”.

Ce oferă apa de la President față de alte stațiuni cu apă termală?

Domnule Fechete … haideți să revenim la discuția noastră. ” Da, în primul rând calitățile terapeutice ale apei, care țin atât de compoziția chimică foarte bogată în săruri minerale, care se află într-o proporție foarte apropiată de proporția în care se află în organismul uman. Trebuie să fac o precizare, în sensul că toate piscinele pe care le avem atât la baza de tratament, cât și în cadrul Aqua Parc-ului sunt cu apă termo-minerală terapeutică, fiind o diferență majoră între această apă și apa geotermală.

Apa termo-minerală terapeutică este o apă cu calități curative; noi o extragem de la 80-100 de metri și are calități de apă potabilă, fiind recomandată pentru probleme gastro -intestinale, spre deosebire de apele geotermale din alte zone din Germania, Austria sau Ungaria, care sunt ape cu hidrocarburi și care au singura calitate că au o anumită temperatură și încălzesc apa din bazine care este recirculată. În concluzie … apa de îmbăiere de acolo este o apă recirculată, încălzită cu apa geotermală … iar apa geotermală nu are calități curative, din contră având chiar câteva contraindicații care pot provoca diverse alergii. În schimb apa de aici are calități terapeutice unice … și practic această apă prin calitățile ei reprezintă punctul de atracție al Stațiunii Băile Felix. Din această cauză sunt atâția clienți care vin și revin de 10-12-15 ani, pentru că au rezultate în ceea ce privește menținerea sănătății”.

”E o stațiune extraordinară, e ok totul … e superlativ (Miron Vasilescu – Arad)

Fără nicio reținere vă spun că ne place foarte mult aici … în primul rând e organizare ca lumea, personalul este foarte, foarte educat. Este o curățenie extraordinară … si în camera de hotel și peste tot; ceva mici inconveniente au apărut la televizoare, dar s-au reparat și este extraordinar”. Sunteți cazați în hotel? ”Da suntem cazați la hotel, ne place … și de 2-3 ori pe an venim aici”.

De unde ați auzit de ”President”? ”De pe internet … clar. Am văzut poze pe site și chiar e mai frumos decât pe site (Laurențiu Moldova Veche – Caraș Severin)

Este prima oară aici, este foarte frumos, apa curată, servicii foarte bune și chiar ai ce să faci … chiar ai ce să faci te dai pe tobogane …”. Ce anume delimitează ”Presidentul” de alte locuri turistice? ”Condițiile care sunt … ai ce face … divertismentul pe care-l ai … serviciile foarte bune, condițiile sunt foarte bune, frigiderele, distracție … e chiar frumos. Se merită!”

Câte locuri din Europa și din lume posedă o astfel de apă cu asemenea calități?

”Noi în urmă cu 10 ani am trimis o probă de apă la Institutul Apei din Berlin și ei ne-au trimis prin câteva pagini la ce este recomandată această apă și ne-au pus întrebarea dacă suntem conștienți de valoarea apei pe care o avem aici, pentru că din punct de vedere terapeutic în Europa sunt câteva locuri unde sunt ape termo-minerale terapeutice, Karlovy Vary, mai este în România la Herculane … dar Băile Felix prin compoziția chimică și calitățile terapeutice este pe departe Numărul 1. Acest lucru e confirmat și de rezultatele pe care tratamentele balneare le au aici … gândiți – vă că un client care vine de 10-12 ani aici, oricât de mult i-ar plăcea o locație, oricât de bune ar fi serviciile, nu vine pentru aceste condiții în același loc. Vin pentru că au rezultate și le rezolvă niște probleme medicale, pe care din păcate, anumiți clienți ce-ai noștri le au”.

În ceea ce privește partea de tratamente cu cremele Gerovital, Ana Aslan?

”Tratamentul cu produsele Ana Aslan, se face sub supraveghere medicală făcută de doamna doctor Toie, care este Doctor geriatric specialist și care la fel, dau rezultate foarte bune. Avem un grup din Finlanda, care vine de 20 și ceva de ani în Băile Felix și de vreo 10 ani doar la Complexul President și ei, pe lângă tratamentul balnear accesează și tratamentul cu Gerovital … cu rezultate foarte bune, vizibile. Sunt oameni la 75-80-85 de ani, care arată de vârste cuprinse între 60-65-70 de ani”.

Valeriu Ioan