Mani Gyenes, din nou la startul RED BULL ROMANIACS

Azi, 30 august începe cea de-a 16-a ediție a Red Bull Romaniacs, cel mai dur raliu de hard enduro din lume. Competiția debutează la Sibiu cu tradiționalul prolog, pe bulevardul Corneliu Coposu, urmat de patru zile epuizante de off-road. Concursul se va încheia sâmbătă, în dealul Gușteriței.

Anul acesta, cel mai dificil raliu hard enduro din lume a ajuns la cea de a 16-a ediție. Sătmăreanul nostru Mani Gyenes are 15 finișuri, și e déjà înscris ”din oficiu” de organizatori…Mani a vorbit la Nord Vest TV în urmă cu o săptămânp despre cum a evoluat cursa de la prima ediție din 2004 și până azi.

”Când am mers la prima ediție nu știam cum va fi. Martin (Freinademetz) ne-a spus că vrea să facă un nou gen de concurs și am fost să vedem despre ce e vorba. Când am ajuns acolo mi-am dat seama că este foarte diferit față de ce se întâmpla până atunci în enduroul clasic. Se punea accentul mult mai mult pe tehnică decât pe viteză. Când am revenit în 2005, eram deja mai pregătiți și știam cu ce se mănâncă acest nou sport. De-a lungul timpului traseele au început să devină din ce în ce mai grele. Spre exemplu, traseele care sunt acum la clasa Silver nu cred că au avut acest grad de dificultate în 2004 la clasa Pro.” a povestit Mani care și dorește să rămână omul recird la Red Bull și să încheie și în acest an cursa…În plus și-ar dori și o clasare pe podium ”dacă se poate!”.

”Cele două victorii la Red Bull Romaniacs, cea din 2005 și cea din 2006, au fost foarte importante pentru mine. Între timp, am mai tot strâns trofee, însă acestea au un loc special. Momentul în care am câștigat cu Laszlo Olah la Expert Team a fost cel mai important din cariera mea.” și-a amintit multiplul nostru campion…Legat de Red Bull Romaniacs, Mani crede că ediția din 2008 a fost cea mai dificilă.

”Aceea a fost cea mai grea pentru mine, am vrut să abandonez. Când am ajuns la Service Point, i-am rugat pe mecanici să ia motocicleta și să o bage în dubă, să mergem acasă. În acel an a plouat mult, iar eu concuram la clasa Pro. În 2007, când am participat prima dată la clasa Pro (actualul Gold), nu a fost așa greu. Am terminat pe locul nouă, a fost ok. Dar în 2008, traseul s-a îngreunat foarte mult și am vrut să mă retrag. Dacă stau să mă gândesc acum, mă bucur că nu am abandonat, căci pot spune că am ajuns la finiș în toate edițiile.” a povestit Gyenes.

Red Bull Romaniacs se bucură de o mediatizare deosebită …”Păi da…e o reclamă bună zoneiSibiului și României. Au ajuns cei de la Federația Internațională să facă déjà calendarul în funcție de Red Bull. E o atmosferă deosebită..Și la Dakar când merg mă întreabă oamenii dacă am noutăți ” a încheiat Mani Gyenes.